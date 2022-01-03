Dünya Türkiyenin Libyadaki rolü güçleniyor
AFRİKA

Türkiye’nin Libya’daki rolü güçleniyor

Libya’da meşru hükümete verdiği destekle dengeleri değiştiren Türkiye’nin ülkedeki rolü güçleniyor. Türkiye’yi ‘düşman’ ilan eden yerel güçlerin son dönemde Ankara’ya yakınlaşma çabası dikkat çekiyor. Bunda Türkiye’nin savunma sanayiindeki kat ettiği büyük başarı ve Arap cephesindeki siyasi değişikler etkili oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’nin Libya’daki rolü güçleniyor
Arşiv

Muammer Kaddafi’nin, doğum yeri Sirte şehrinde 2011’de linç edilerek öldürülmesinden bu yana suların bir türlü durulmadığı Libya’da, ülkenin iç dengelerinin yeniden oturtulması için olağan üstü bir çaba sarf ediliyor.

Fransa başta olmak üzere Batılı devletler kendi emperyal hedefleri için Libya’ya akın ederken, Türkiye bölgede düzen kurucu ve halkın refahı için gayret gösterici pozisyonunu koruyor. Diğer dış aktörlerin tesiriyle Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bazı Libyalı yerel güçlerin, son dönemde Ankara ile yakınlaşmak için birbiriyle yarışması özellikle dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ankara’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ankara’da

NE DEĞİŞTİ?

Başından beri başkent Trablus’taki meşru hükümeti destekleyen ve merkezi yönetimin güçlenmesi için çalışan Türkiye, doğudaki Bingazi’de üslenen ayrılıkçı komutan Halife Hafter ve müttefikleri tarafından “düşman” olarak kodlanıyordu. Son dönemdeki değişimi yorumlayan siyasi gözlemciler, özellikle iki nedenden dolayı, “Türkiye karşıtı” cephenin tavır değiştirdiğine vurgu yapıyor.

Bunlardan birincisi, Türk savunma sanayiinin kaydettiği baş döndürücü ilerleme. Dünya siyaset ve savunma kulislerinin başlıca gündem maddesine dönüşen bu konu, Libyalı aktörler tarafından da yakından takip ediliyor.

Türkiye, Katar ve Libya nsavunma bakanları bir ntoplantı sırasında
Türkiye, Katar ve Libya nsavunma bakanları bir ntoplantı sırasında

İkinci olarak da, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye ile yeniden yakınlaşmasının Libya’ya direkt etkisi bağlamında, Arap dünyasında yaşanan siyaset değişimlerinin altı çiziliyor. Türkiye’nin Katar’la kurduğu güçlü ittifakı aşamayan diğer Arap ülkelerinin, yeni stratejiler geliştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

BUNDAN SONRASI

Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan’la yakın gelecekte yeniden sıcak ilişkiler kurması halinde, Libya’daki iç dengelerin tamamen Ankara lehine şekilleneceğine işaret ediliyor. Geçmişte “Libya’daki yabancı varlığına karşıyız” şeklindeki açıklamalarla Türkiye’nin Libya’daki konumunu açıktan eleştiren Kahire’nin tavır değiştirmesinin, Libya’yı doğrudan etkileyeceği kaydediliyor.

Libya'dan rest: Türkiye'yle anlaşmamızı bozmayacağız
DÜNYA
Libya'dan rest: Türkiye'yle anlaşmamızı bozmayacağız

Ankara’dan Libya’nın doğusuna açılım
GÜNDEM
Ankara’dan Libya’nın doğusuna açılım

Türkiye'nin varlığı rahatsız etti: AB kaçtığı Libya’ya geri dönüyor
DÜNYA
Türkiye'nin varlığı rahatsız etti: AB kaçtığı Libya’ya geri dönüyor
39 bin tavukitlaf edilecek

39 bin tavuk
itlaf edilecek

​Bulgaristan'da kuş gribi paniği.
Milli yıldız Real Madridi yıktı

Milli yıldız Real Madrid'i yıktı

​Milli futbolcu, La Liga'da yeni yılın ilk golünü Real Madrid'e attı.
Tevfik Göksudan Kılıçdaroğlu ve İmamoğluna zor sorular: İBB CHPnin aynası değil mi nerede liyakat?

​Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Hedefinde eski<br>Trabzonsporlu var

Hedefinde eski
Trabzonsporlu var

​Konyaspor, sürpriz transfer için devreye girdi.

Golcü Norveç'ten geliyor

Golcü Norveç'ten geliyor

​Galatasaray'ın transfer gündeminde flaş gelişme.

​Hızla yayılıyor: Görme kaybına yol açabilir

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.