Dünya Türkiyenin uluslararası siyaseti Yunan basınına yansıdı Yunanistandan daha iyi
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Türkiye'nin uluslararası siyaseti Yunan basınına yansıdı: 'Yunanistan'dan daha iyi'

Yunan basınında yer alan yorumda, Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmada Yunanistan'a göre daha başarılı olduğu belirtilirken, Yunanistan'ın uluslararası siyasetinin amatör bir şekilde yönetildiği paylaşıldı. Yorumda, Türkiye için " Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin uluslararası siyaseti Yunan basınına yansıdı: Yunanistandan daha iyi
Arşiv.

Yunan basınındaki yoruma göre Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi yönetiliyor.

Kathimerini gazetesinde yayımlanan Vasilis Nedos imzalı yorumda, temel milli görüşlerin uluslararası alanda anlatılması sürecini Yunanistan'ın amatör bir şekilde yönettiği ifade edildi.

Bunun aksine Türkiye'nin, kendi propagandasını biçimlendirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uzun süre önce belirlediği yolu izlediği vurgulanan yorumda, Yunanistan'ın ise "kimseye cevap vermeme" üzerine bir taktiği benimsemesi eleştirildi.

Yorumda, Türkiye için "Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor." ifadesi yer alarak, Türkiye'nin iletişim gücünün Yunanistan'dan daha iyi olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın, bilgi yayma mekanizması ve etkili kamu diplomasisi açısından yetersiz olduğu belirtilen yorumda, mevcut gerçekliklerin de Yunanistan tarafından göz ardı edildiği kaydedildi.

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