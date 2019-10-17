Dünya Türkiyeye karşı hazırladılar
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye’ye karşı hazırladılar

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği operasyona karşı ABD ordusunun PKK/YPG’ye özel eğitim verdiği ortaya çıktı. Foreign Policy’nin haberine göre ABD askerleri terör örgütüne nasıl koordinasyon sağlanacağı ve “derinlikli savunma” alanında eğitim verdiği belirtildi. Ayrıca ABD’nin terör örgütüne bölgede bir tünel ağı inşa etmesine de destek olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD askerleri PKK'lı teröristlere eğitim verdi.
ABD askerleri PKK'lı teröristlere eğitim verdi.

Türkiye’nin NATO müttefiki ABD ordusunun, Suriye’de Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG terör yapısına yönelik, askeri ve lojistik hazırlığına karşı her gün yeni bir skandal belge ve haber çıkmaya devam ediyor. Amerika merkezli Foreign Policy dergisinin Sara Seligman imzalı, Amerikan askeri kaynaklarının açıklamalarına dayandırılan, haberde terör örgütünün olası Türkiye operasyonuna karşı ABD tarafından eğitildiğini ortaya çıkardı. ABD ordusunun, NATO’da müttefiki olan Türkiye’ye karşı, terör örgütünün geniş bir tünel sistemi oluşturması için de destek verdiği haberde kaydedildi. Haberde adı açıklanmayan ABD’li askerleri yetkililerin, PKK/YPG’ye destek niteliğinde skandal ifadeler kullanması da dikkat çekti.

ÖZEL TÜNEL SİSTEMİ

  • Gizli belgelerin yakıldığı LaFarge
  • ***
  • Tünelin girişi
  • YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyonuna karşı ABD ordusu ve Fransız LaFarge çimento şirketi desteğiyle devasa bir tünel ağı inşa ettiği ortaya çıktı. Teröristlerin özellikle Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu sonrası tünel inşa etme faaliyetlerine hız verdiği, ve ABD’nin teknik ve proje yardımı ile bu tünelleri inşa ettiği belirtildi.

DERİNLİKLİ SAVUNMA TAKTİĞİ

ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütünü ayrıca “derinlikli savunma” taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi. Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi.

KOMANDO EĞİTİMİ DE VERDİLER

  • Öte yandan Ağustos ayında DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (OIR) Twitter hesabından skandal bir video yayınlanmıştı. Videoda, ABD ordusuna mensup özel kuvvetler askerlerinin, PKK/YPG’li teröristlere meskun mahal çatışmalarında kullanılmak üzere komando eğitimi verdiği ortaya çıkmıştı.

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