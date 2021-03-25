Dünya Türkler seçime müdahale edecek Macron çok korkmuş
AVRUPA

​Türkler seçime müdahale edecek: Macron çok korkmuş

Türkler seçime müdahale edecek: Macron çok korkmuş

Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki oyunları bozulan Fransa’nın devlet televizyonu France 5, beş saat süren Erdoğan yayını yaptı. Kanala röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Türkiye ile ilgili akla ziyan açıklamalar yaptı. Macron, “Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkler seçime müdahale edecek: Macron çok korkmuş
Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,Türklerin, Fransa’da düzenlenecek bir sonraki seçime müdahale girişimlerinin olacağını iddia etti. Macron’un, France 5 televizyon kanalı ile yaptığı röportaj yayımlandı. Bu röportaj, Macron’un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 Mart’ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldı. Türkiye’de 3,5 milyon sığınmacının bulunduğunu ifade eden Macron, “Göç konusunda Türkiye ile çalışmamız gerekiyor. Bir günde ‘Sizinle çalışamayız, diyalog yok’ dersek kapıları açarlar ve 3,5 milyon sığınmacı Avrupa’ya gelir. (Türkiye’ye karşı) Katı tutum alsak da Türkiye ile çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

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TÜRKLER SEÇİME MÜDAHALE EDECEK

  • Erdoğan’ın yılbaşından bu yana yeniden diyalog yoluna girme isteğini not aldığını ve bunun mümkün olduğuna inanmak istediğini kaydeden Macron, ancak belirsizliklerin sürmesi halinde yeniden ilişkinin kurulamayacağını söyledi. Diğer yandan, “Türkler tarafından bir sonraki seçime müdahale girişimleri olacak” ifadesini kullanan Macron, ayrıca Fransa’nın prensiplerinin zayıflatılmaya çalışıldığını öne sürdü.

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TERÖRİSTLERE ORTAKLARIMIZ DEDİ

Macron, “Türkiye’ye karşı hiçbir düşmanlığım yok. Çok açık olarak ve saygı duyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derin anlaşmazlıklar var” şeklinde konuştu. Elysee Sarayı’nda Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi ve yardımcısı Musa el Koni ile görüşen Macron, Türkiye’yi hedef aldı. Macron, Libya’da savaşan Türk ve Rus güçlerinin en kısa süre içerisinde bu ülke topraklarını terk etmesi gerektiğini söyledi.

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Erdoğan Avrupa’ya meydan okuyor

  • Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’de Türkiye’nin karşısında hezimete uğrayan Fransa, devlet televizyonunda 5 saatlik Erdoğan yayını yaptı. Programın bir bölümünde 1.5 saatlik “Erdoğan: Avrupa’ya meydan okuyan Sultan” adlı dosyaya yer verildi. Belgesel, Erdoğan’ın AB ve Fransa ile ilişkilerini mercek altına aldı.
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