Uçakta doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet

Uçak havadayken dünyaya gelen şanslı bebek ömür boyu bedava uçma hakkını elde etti.

ACİL İNİŞE YETİŞEMEDİ

Kahire’den Londra yönünde sefer gerçekleştiren EgyptAir havayolu şirketi uçağı, Hiyam Nasir Naci Daaban adındaki Yemenli yolcu doğum yaptı. Pilot yolcuyu hastaneye yetiştirmek için Münih'e acil iniş yapsa da bebek uçakta dünyaya geldi.

Anneyi kutlayan Mısır Holding Şirketi Başkanı Ruşdi Zekeriya, bebeğe ömür boyu ücretsiz seyahat etme hakkı tanıyacaklarını açıkladı.

SADECE TEK BİR YERE GİDEBİLİR!

Havayolu Titter hesabından yaptığı açıklamada “Mısır Holding Şirketi Başkanı Rushdi Zakaria, Yemen vatandaşı yolcu Hiyam Nasr Naji Daaban'ı tebrik ediyor. EgyptAir uçuşu sırasında uçakta doğan bebeğe hayat boyu ücretsiz seyahat biletini hediye ediyor" ifadelerine yer verdi.

Ancak şirketten yapılan açıklamada bebeğin bileti yalnızca uçağın zorunlu iniş yaptığı Münih'e giderken kullanabileceğinin de altı çizildi.