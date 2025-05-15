Üçlü zirvenin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ve ABD'ye teşekkür

Antalya'da Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleşti. Üçlü zirvenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, verimli ve yapıcı toplantı için Türkiye ve ABD'ye teşekkür etti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Antalya'daki üçlü toplantı sonrası sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.
"Bugün, halkımızın çıkarlarına hizmet eden, bölgesel ve uluslararası alandaki varlığımızı güçlendiren ileri düzeyde stratejik ilişkilerin inşası yönünde ABD ile önemli bir temel attık."
Şeybani, paylaşımında, "Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio'ya, bugün gerçekleştirdiğimiz verimli ve yapıcı toplantı için içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.