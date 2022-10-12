Dünya Ukrayna 11 Ekimdeki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü
AVRUPA

Ukrayna: 11 Ekim'deki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü

Rus güçlerinin 11 Ekim'de Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 14 sivilin yaşamını yitirdiği ve 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: 11 Ekimdeki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü
Arşiv

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telagram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı şehirlere ve yerleşimlere düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

Vinnitsa, Dnipro, Zaporijya, Lviv ve Donetsk bölgelerine yönelik Rus saldırıları sonucu 14 sivilin öldüğünü aktaran Timoşçenko, 34 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Ukrayna hava savunmasında yeni dönem başladı"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da gece yarısından sonra Twitter'den yaptığı paylaşımda, Almanya'dan hava savunma sistemleri teslim aldıklarını kaydetti.

Reznikov, "Ukrayna hava savunmasında yeni dönem başladı. Almanya'dan IRIS-T'ler (hava savunma sistemi) geldi. ABD'den NASAMS geliyor. Bu sadece başlangıç. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

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