Ukrayna bahar taarruzuna hazır

Ukrayna’daki savaşta çatışmalar Bahmut’ta tıkanma noktasına gelirken, Kiev’in büyük bir karşı taarruza hazırlandığı iddia edildi. New York Times’ın haberine göre “Ya hep ya hiç” parolasıyla tüm gücünü seferber edecek olan Ukrayna güçlerinin gerçekleştireceği karşı saldırının, son şansı olabileceğine dikkat çekildi. ABD’nin savaş başlangıcında askeri yardım taahhüdü, eylül ayında sona eriyor. Savaşta en büyük askeri dayanağı olan ABD’den daha fazla silah alıp almayacağı belli olmayan Ukrayna için bu saldırı kritik bir önem taşıyor.

TANKLAR KULLANILACAK

Haberde, saldırıda Batı’dan tedarik edilen Alman Leopard 2 tankları, ABD yapımı Bradley zırhlı araçları ve çok daha fazla kaynağın kullanılacağı belirtildi. Taarruz için birliklerin eğitim gördüğü ve yeni birimlerin oluşturulduğu kaydedildi. Oluşturulan yeni birimlerin Bahmut’taki çatışmalardan uzak tutulduğu ve büyük taarruz için hazırlanıldığı vurgulandı.

ABD DESTEĞİ SONA EREBİLİR

Ukrayna’nın alacağı zaferin çok önemli olduğunun altı çizilen haberde, zamanlamanın kritik olduğuna değinildi. Batı’nın askeri desteğinin devam edip etmeyeceğinin şüpheli olduğu ve Eylül ayında ABD’nin Ukrayna için ayırdığı askeri yardım planlamasının sonuna gelindiğine dikkat çekildi. Ukrayna’nın taarruz sonucu elde edeceği başarının, Rusya’nın askeri gücünün zayıflığını gün yüzüne çıkaracağı kaydedildi. Diğer yandan müttefiklerinin Ukrayna’ya olan güvenini perçinleyeceği için elde edilecek başarının ehemmiyetine vurgu yapıldı.

İLK HEDEF KIRIM VE AZAK DENİZİ

Çalışmada, taarruza ne büyüklükte bir ordunun katılacağı belirtilmedi. Rus işgalinden önce Ukrayna ordusuna kayıtlı 260 bin kişi, geri hizmetlerde bulunan milislerle birlikte ise 1 milyon kişi bulunuyordu. Büyük saldırıda ilk hedefi, Karadeniz ve Azak Denizi’nin güney kıyıları, Kırım yakınındaki bölgeler ve Donbas’ın doğusu olarak belirlendi. Başarının garanti olmadığı kaydedilen çalışmada, askerlerin hızlandırılmış eğitimlere tabi tutuldukları ve cephede istenilen sonucun alınmasının kolay olmadığı vurgulandı.







