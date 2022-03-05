Dünya Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralini geri aldı
ASYA

Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralini geri aldı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko 'Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralini geri aldı
Zaporijya nükleer santrali.

Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralini Ruslar'dan geri aldı. Ukraynalı yetkililer, dün Zaporijya nükleer santralinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.

  • Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko ise bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldığını açıkladı.

Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'yı hedef almasıyla çatışma yaşanmıştı.

Çatışma sonrası santralde çıkan yangın, büyük endişeye yol açmıştı. Bu saldırı 1986 yılında Çernobil'de yaşanan faciayı hatırlatıp dünyayı korkutmuştu.

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Zaporijya nükleer santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

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