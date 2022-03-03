​Ukrayna işgaline Rusya halkından tepki

Ukrayna'ya karşı başlayan Rusya'nın işgal girişimlerine Rus halkı tepki gösterdi. Ukrayna halkı işgale karşı direnirken Rus halkı ise St. Petersburg da savaşın durması için gösteri düzenledi.

Gösteride konuşan bir sivil ''Bence rus birliklerinin Ukrayna’ya saldırması aşıırı derecede yanlış. Özgür bir ülkeye saldırmak kesinlikle kabul edilemez, asla yapılmamalı.'' dedi.

Barış gösterisine katılan bir başka Rus vatandaşı ise ''Putin’in bize anlatmaya çalıştığı net değil, neden oraya gidiyor? Orada ne yapmak istediği benim için net değil.'' ifadelerini kullandı.

Barış için yapılan gösteride 77 yaşındaki aktivist Yelena Osipova'nın gözaltına alınması tepkiye neden oldu. Osipova, II. Dünya savaşında Nazilerin ablukasındaki Leningrad Kuşatmasından kurtulmuştu. 77 yaşındaki kadının 8 polis tarafından gözaltına alınması büyük tepkiye neden oldu.

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DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Rus halkı Rusya-Ukrayna savaşına nasıl bakıyor?