Dünya Ukrayna işgaline Rusya halkından tepki
AVRUPA

Ukrayna işgaline Rusya halkından tepki

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde sabaha karşı Ukrayna'ya başlattığı askeri hareket şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ukrayna halkı işgale karşı direnirken Rus halkı ise savaşın durması için gösteri düzenledi. Gösteride 77 yaşındaki aktivist Yelena Osipova gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Diğer
​Ukrayna işgaline Rusya halkından tepki
Yelena Osipova

Ukrayna'ya karşı başlayan Rusya'nın işgal girişimlerine Rus halkı tepki gösterdi. Ukrayna halkı işgale karşı direnirken Rus halkı ise St. Petersburg da savaşın durması için gösteri düzenledi.

Gösteride konuşan bir sivil ''Bence rus birliklerinin Ukrayna’ya saldırması aşıırı derecede yanlış. Özgür bir ülkeye saldırmak kesinlikle kabul edilemez, asla yapılmamalı.'' dedi.

Barış gösterisine katılan bir başka Rus vatandaşı ise ''Putin’in bize anlatmaya çalıştığı net değil, neden oraya gidiyor? Orada ne yapmak istediği benim için net değil.'' ifadelerini kullandı.

Barış için yapılan gösteride 77 yaşındaki aktivist Yelena Osipova'nın gözaltına alınması tepkiye neden oldu. Osipova, II. Dünya savaşında Nazilerin ablukasındaki Leningrad Kuşatmasından kurtulmuştu. 77 yaşındaki kadının 8 polis tarafından gözaltına alınması büyük tepkiye neden oldu.

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Nazi Almanya'sının Leningrad Kuşatması'ndan kurtulan 77 yaşındaki Rus aktivist Elena Osipova, Ukrayna'daki Rus işgaline karşı Saint-Petersburg'daki protestoya katıldı.

Protestocuların alkışlarıyla karşılanan tüm ülkenin tanıdığı yaşlı kadın, kısa süre sonra Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

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