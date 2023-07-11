Ukrayna resmen duyurdu: Bayraktar TB2'nin üretileceği fabrikanın inşasına başlandı

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar İHA'nın 18 bin feet irtifa rekorunu kırma hikayesini ilk kez KIZILELMA Belgeseli 2. Bölümünde anlattı. Kule yetkilisinin, mesaisi biteceği için tırmanışta olan Bayraktar İHA'ya geri dönmesi talimatını verdiğini anlatan Bayraktar, "İzin aldık uçağımız kalktı. O günde 18 bin feete tırmanacağız. Kule dedi ki '4.45 gibi pistin başına dönün, 5'te benim mesaim bitiyor.' Dedim ki 'uçak otomatik uçuyor, benim verdiğim komutlarıda dinlemiyor. Elinizde mesai saati dışında çalışan hava aracı varsa onu görevlendirin uçağı düşürsün.' O gün o irtifa rekorunu kırdık"