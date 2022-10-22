Dünya Ukrayna Ülkenin çeşitli bölgelerinde Rus saldırıları gerçekleştirildi
AVRUPA

Ukrayna: Ülkenin çeşitli bölgelerinde Rus saldırıları gerçekleştirildi

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerde Rus güçlerince saldırıların düzenlendiği duyuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna: Ülkenin çeşitli bölgelerinde Rus saldırıları gerçekleştirildi
Arşiv

Ukrayna'nın bazı bölgelerinde sabah patlama sesleri duyulurken başkent Kiev başta olmak üzere bazı ketlerde hava saldırısı alarmı verildi.

Dnipro Bölgesi Valisi Valentin Rezniçenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bölgeye bağlı Marganets ve Nikopol şehirlerine yönelik Rus güçlerince ağır topçu saldırılarının düzenlendiğini ve buradaki enerji altyapısının hedef alındığını belirtti.

Lutsk şehri Belediye Başkanı İgor Polişçuk ise yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin şehirdeki enerji altyapısını füzelerle vurduğunu, şehrin bir kısmında elektriğin kesildiğini aktardı.

Zelenskiy'den Rusya'nın hazırladığı 'iki felaket' iddiası: Avrupa'ya göçü tetikleyip barajı patlatacaklar
GÜNDEM
Zelenskiy'den Rusya'nın hazırladığı 'iki felaket' iddiası: Avrupa'ya göçü tetikleyip barajı patlatacaklar

Ayrıca Ukrayna'nın Mıkolayiv, Hmelnitski, Rivne bölgelerine yönelik Rus güçlerince saldırıların düzenlendiği bildirildi.

Kiev'e fırlatılan füzeler imha edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, başkentte hava saldırısı alarmlarının çaldığını belirterek, "Kiev'e doğru fırlatılan birkaç füze, bölgedeki hava savunma güçleri tarafından imha edildi." ifadesini kullandı.

Herson savaşı başladı
DÜNYA
Herson savaşı başladı

Saldırı tehlikesinin sürdüğüne dikkati çeken Kliçko, halka evlerde ve sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

Kiev'de sirenler çalmaya devam ediyor.

Zelenski İran’ı Rusya ile 'kanlı para' anlaşması yapmakla suçladı
DÜNYA
Zelenski İran’ı Rusya ile 'kanlı para' anlaşması yapmakla suçladı
Hürkuş veAtakta kullanılacak

Hürkuş ve
Atak'ta kullanılacak

​Makineli tüfek ile 20 milimetrelik top tanıtıldı.
EYTde sona yaklaşıldı

EYT'de sona yaklaşıldı

Kıdem tazminatı detayı.
Karayılanın özel notları ele geçirildi

Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda eğitim almıştı: Türkiye'ye eylem için gönderilen terörist yakalandı

​Giren kimse bir daha çıkamıyor: Yıllardır sırrı çözülemedi.

​Otomotiv devi Sakarya'ya yapacak.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın paylaşamadığı doyumsuz lezzet.

​40 milyon dolar kripto parasına el koyuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.