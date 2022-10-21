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Herson savaşı başladı

Yıldırım harekatıyla Kiev’i işgal edip emrinde bir rejimi iktidara getirmeyi planlayan Rus lider Vladimir Putin, sekizinci ayı geride kalmak üzere olan savaşta, cephedeki en büyük kazanımlarından birini kaybetmek üzere.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Herson savaşı başladı
Herson savaşı başladı.

Ukrayna güçleri, geçtiğimiz haftalarda göstermelik bir referandumla ilhak edilen Herson kentini kurtarmak için karşı saldırıya geçti. Kırım’a kara bağlantısının bulunması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Herson’un Rusya tarafından atanan sözde Valisi Kirill Stremousov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Novaya Kamianka ve Berislav’a yönelik bir saldırı başlattığını duyurdu. Harkov çevresini birkaç günde kaybeden, Donetsk ve Luhansk bölgesindeki kilit noktaları yitiren Rusya’nın işgalden sorumlu Generali Sergey Surovikin, Herson’da köşeye sıkıştıklarını ‘Durum gergin’ sözleriyle itiraf etti. Ukrayna cephesi karşı saldırı ile ilgili gelişmeleri gizli tutuyor. Cepheden paylaşılan bilgilere göre 24 saat içinde en az 43 Rus askeri ve 6 tank etkisiz hale getirildi.

Ukrayna’nın karşı saldırıya geçmesi sonrası Rusya, Herson’daki sivillerin tahliyesine başladı.
Ukrayna’nın karşı saldırıya geçmesi sonrası Rusya, Herson’daki sivillerin tahliyesine başladı.

UKRAYNA ENERJİ KRİZİNE GİRDİ

Öte yandan yaklaşan kış öncesi Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın enerji şebekelerine kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırsıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “10 Ekim’den bu yana Ukrayna’nın elektrik santrallerinin yüzde 30’u yok edildi ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine neden oldu” demişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kiev yönetimi kış öncesi ilk önlemini aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Ukraynalıların artık ‘kesintisiz kesintilere’ hazırlanmaları ve enerji tasarrufu yapmaları gerekeceği konusunda uyardı. Telegram kanalından paylaşımda bulunan Timoşenko “Sabah 7’den akşam 11’e kadar elektrik kullanımını en aza indirmek gerekiyor. Bu, ülkenin TÜM bölgelerinin sakinleri için geçerlidir. Bu yapılmazsa, geçici kapatmalara hazırlanmalısınız” dedi.

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Esir takası sürüyor: 108 Ukraynalı kadın serbest bırakıldı
FOTOĞRAF 8
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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasında çoğunluğu asker 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.
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Yermak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, \"Bir başka büyük ölçekli savaş esiri takası bugün gerçekleştirildi. Son derece duygusal ve gerçekten özel. 108 kadını esaretten kurtardık.\" ifadesini kullandı.
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Esir takasında emeği geçenlere teşekkür eden Yermak, \"Şimdi tüm bu kadınlar, tıbbi muayene ve rehabilitasyondan geçecek, akrabalarına, çocuklarına sarılacak ve iyileşecekler. İnsanlarımız evleri olan Ukrayna'ya dönüyor.\" değerlendirmesinde bulundu.
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Yermak, serbest bırakılan kadınlardan 37'sinin Azovtsal Fabrikası'nda savaşanlardan, 12'sinin de sivil kökenli olduğunu kaydetti.
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ile yapılan esir değişimi kapsamında, 72 denizci dahil 110 Rus vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.

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Vatandaşların Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova’ya ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, bu kişilere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarıldı.
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Rusya ve Ukrayna arasında 11 Ekim'de yapılan esir takasında, 32 Ukrayna askeri serbest bırakılmış, savaşta hayatını kaybeden 62 kişinin cesedi de Kiev yönetimine teslim edilmişti.
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Rusya-Ukrayna esir takasından kareler.
Esir takası sürüyor: 108 Ukraynalı kadın serbest bırakıldı
Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi, 108 Ukraynalı kadının serbest bırakıldığını bildirdi.
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