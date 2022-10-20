Zelenski İran’ı Rusya ile 'kanlı para' anlaşması yapmakla suçladı

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta İran'dan alınan insansız hava araçlarının kullandığına dair iddialar nedeniyle ortaya çıkan Tahran ve Kiev hattındaki gerilim tırmanıyor.
- Hem Kremlin hem de Tahran, Rusya'nın İran'dan insansız hava araçları (İHA) aldığı iddialarını yalanladı. Ancak Ukraynalı yetkililer ve kurumlardan gelen iddialar, İran’ın Rusya’ya insansız hava aracı gönderdiği yönünde.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada, 13 Eylül'den bu yana Rusya'ya verildiği belirtilen İran üretimi 223 adet "Shahed-136" kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silah gönderildiğine ilişkin iddiaları yeniden yalanlayarak, “İran, Ukrayna ile görüşmeye ve müzakere etmeye hazır” demişti.
ZELENSKİ’DEN İRAN ÇIKIŞI
Kanada basınına ilk kez konuşarak CTV ve CBC ortak yayınında açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, İran’ı Rusya’yı silahlandırarak ‘kanlı para’ anlaşması yapmakla suçladı.
- İran’ın Rusya’ya gönderdiği insansız hava araçlarının Ukraynalıları öldürmek için kullanıldığını belirten Zelenski, bu finansal anlaşmanın İran için 'kanlı para' olduğunu söyledi ve ekledi:
- “Hiçbir şey satmadıklarını (Rusya’ya silah) söyleyerek tüm bunları alenen inkâr ettiler ama burada görüyoruz. Yüzlerce saldırı var. Ukrayna'da, başkentte, sivil altyapıda, okullarda, üniversitelerde ve enerji sistemimizin devre dışı kalmasında.”
Ukrayna lideri, İran yönetimine güvenmediğini de vurguladı.
RUSYA'NIN ENERJİ ALTYAPILARINA SALDIRILARI
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında elektrik santrallarını hedef almasına yönelik de açıklama yapan Zelenski, savunma sistemlerinin Rus saldırılarından korunmada Ukrayna için önemine dikkat çekti.
- “Bugün Rusya'nın temel hedefi, enerji sistemimize saldırmak. Amaçları insanların elektriksiz kalması. Onlar terörist… Eğer elektrikleri kesip bizim onları bulamayacağımızı düşünüyorlarsa, şunu söyleyeyim onları bulacağız” dedi.
Rusya’nın savaş alanında başarılı olamayıp sivilleri hedef aldığını da vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde Zelenski, Rus güçlerinin 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Ukrayna'daki elektrik santrallerinin yüzde 30'unun yok edildiğini ve ülkede büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olduğunu söylemişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Zelenski'ye İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi için öneride bulunduğunu söylemişti.