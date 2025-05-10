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Ukrayna ve Avrupa liderleri 30 günlük ateşkese hazır

Ukrayna ve Avrupa liderleri 30 günlük ateşkese hazır

17:2910/05/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya liderlerinin en az 30 gün süreyle ateşkese hazır olduğu bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Sybiha, görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktardı.

Sybiha,
"Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır"
ifadesini kullandı.


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