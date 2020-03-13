Dünya Ukraynada koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
KORONAVİRÜS

Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ukrayna Sağlık Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Jitomir bölgesinde dün Kovid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığı bildirildi.

Aile bireylerinin karantinaya alındığı kaydedilen 71 yaşındaki kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

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Ukrayna'ya yabancılara giriş yasağı

Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, düzenlediği basın toplantısında, alınan karar gereği iki gün sonra yabancı vatandaşlar için iki hafta süreyle Ukrayna sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

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İran'da koronavirüs nedeniyle satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacak

Belçika'da koronavirüslü olduğu iddia edilen bir genç elini ağzına götürüp metro direğine sürdü
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Belçika'da koronavirüslü olduğu iddia edilen bir genç elini ağzına götürüp metro direğine sürdü
Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro ile yolculuk yapan koronavirüslü iddia edilen bir genç, ağzındaki maskeyi çıkarıp elini ağzına götürerek tükürüğünü metro direğine sürdü. Olay anı metrodaki başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


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