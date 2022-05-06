Ukrayna'da öldürülen ilk kadın Rus askeri

27 yaşında ve bir çocuk annesi olan Valentina Galatova, geçtiğimiz ay Mariupol'da savaşırken öldü ancak ölümü yalnızca Çarşamba günü Rus medyası tarafından doğrulandı.

Galatova Sibirya'da doğdu ancak gençken Ukrayna'nın Kharkiv şehrinin 170 mil kuzeybatısındaki Voronezh'e taşındı.

DÜNYA Mariupol düşüyor: Rus ordusunun taaruzu bekleniyor

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'yı son işgalinden sonra , kocasıyla birlikte Moskova yanlısı ayrılıkçıların işgal ettiği Donetsk eyaletinin bir bölgesine taşındı ve burada sekiz yaşında bir oğlu olan tek çocuklarını doğurdu.

Putin bu yıl Şubat ayında Ukrayna'ya ikinci kez saldırdıktan sonra, Galatova gönüllü oldu ve Ukrayna'ya gönderildi.

Rusya, kadınları cephedeki savaş rollerinden yasakladı. Bu yüzden cephede bir sağlık görevlisi olarak çalışmaya başladı.

REKLAM

DÜNYA Mariupol’un 4 önemi

Galatova, Mariupol'u şehri neredeyse tamamen yok eden iki aylık acımasız bir kuşatma altında tutan Rus birliklerinin bir parçasıydı.

GÜNDEM Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı

Ölümü bildiren memleketi Voronezh'deki Rus medyasına göre, 14 Nisan'da'savaş görevi yaparken' havan topu ateşiyle öldürüldü.