Dünya Ukraynada öldürülen ilk kadın Rus askeri
AVRUPA

Ukrayna'da öldürülen ilk kadın Rus askeri

Mariupol'daki bir cephede sağlık görevlisi olan Valentina Galatova bir havan topuyla vurulması sonucu Rusya'nın kayıp ettiği ilk kadın asker oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada öldürülen ilk kadın Rus askeri
Valentina Galatova

27 yaşında ve bir çocuk annesi olan Valentina Galatova, geçtiğimiz ay Mariupol'da savaşırken öldü ancak ölümü yalnızca Çarşamba günü Rus medyası tarafından doğrulandı.

Galatova Sibirya'da doğdu ancak gençken Ukrayna'nın Kharkiv şehrinin 170 mil kuzeybatısındaki Voronezh'e taşındı.

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Rusya'nın 2014'te Ukrayna'yı son işgalinden sonra , kocasıyla birlikte Moskova yanlısı ayrılıkçıların işgal ettiği Donetsk eyaletinin bir bölgesine taşındı ve burada sekiz yaşında bir oğlu olan tek çocuklarını doğurdu.

Putin bu yıl Şubat ayında Ukrayna'ya ikinci kez saldırdıktan sonra, Galatova gönüllü oldu ve Ukrayna'ya gönderildi.

Rusya, kadınları cephedeki savaş rollerinden yasakladı. Bu yüzden cephede bir sağlık görevlisi olarak çalışmaya başladı.

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  • Galatova, Mariupol'u şehri neredeyse tamamen yok eden iki aylık acımasız bir kuşatma altında tutan Rus birliklerinin bir parçasıydı.

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Ölümü bildiren memleketi Voronezh'deki Rus medyasına göre, 14 Nisan'da'savaş görevi yaparken' havan topu ateşiyle öldürüldü.

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