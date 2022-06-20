Ukrayna'dan Rusça müzik yasağı

Ukrayna'da pazar günü milletvekilleri tarafından onaylanan yasa tasarısına göre bazı Rus müziklerinin televizyonda, radyoda, okullarda, toplu taşıma araçlarında, otellerde, restoranlarda, sinemalarda ve diğer kamusal alanlarda çalınması veya icra edilmesi yasaklanacak.

DÜNYA Ukrayna Rusya'dan ithalatı yasakladı

Yasak,1991'den sonra Rus vatandaşlığına sahip olan veya 1991'de Rus vatandaşı müzisyenler için geçerli olacak.

DÜNYA Ukrayna'dan Rus vatandaşlarına yasak

Müziği etkileyen yasaya paralel olarak, Rus vatandaşları tarafından yazılan kitapların basılması ve dağıtılması da yasaklanacak ancak bu Ukrayna'da halihazırda basılmış kitaplar için geçerli olmayacak.