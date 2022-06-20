Dünya Ukraynadan Rusça müzik yasağı
AVRUPA

Ukrayna'dan Rusça müzik yasağı

Ukrayna parlamentosu, bazı Rus müziklerinin medyada ve kamusal alanlarda yasaklanması lehinde oy kullandı. Yasak, tüm Rus müziği için geçerli olmayacak. Bunun yerine 1991'den sonra Rus vatandaşı olan veya 1991'de Rus vatandaşı kişiler tarafından üretilen veya icra edilen müziklerle ilgili olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynadan Rusça müzik yasağı
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Ukrayna'da pazar günü milletvekilleri tarafından onaylanan yasa tasarısına göre bazı Rus müziklerinin televizyonda, radyoda, okullarda, toplu taşıma araçlarında, otellerde, restoranlarda, sinemalarda ve diğer kamusal alanlarda çalınması veya icra edilmesi yasaklanacak.

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  • Yasak,1991'den sonra Rus vatandaşlığına sahip olan veya 1991'de Rus vatandaşı müzisyenler için geçerli olacak.

Ukrayna'dan Rus vatandaşlarına yasak
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Ukrayna'dan Rus vatandaşlarına yasak

Müziği etkileyen yasaya paralel olarak, Rus vatandaşları tarafından yazılan kitapların basılması ve dağıtılması da yasaklanacak ancak bu Ukrayna'da halihazırda basılmış kitaplar için geçerli olmayacak.

Ukrayna Rus kanallarını yasakladı
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