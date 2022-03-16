Ukrayna’dan tarihli iddia: Savaş mayısta bitebilir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal saldırıları 20. günü geride bıraktı. Rus birliklerinin başkent Kiev’e yönelik ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Rusya ile yaşadıkları çatışmaların mayısta bitebileceğini açıkladı.

İngiliz savunma kaynakları da Rus ordusunun tam kapasite ile savaşabileceği iki haftasının kaldığını duyurdu. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya’nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini iddia etti. “Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu savaş, mayıs ayında bitebilir” ifadesini kullanan Arestovich, silahların bu tarihten önce de susabileceğini belirtti.

YOL AYRIMINDAYIZ

“Şu anda bir yol ayrımındayız” diyen Arestovich, “Ya bir ya da iki hafta içinde askerler çekilerek çok hızlı bir şekilde bir barış anlaşması yapılacak, ya da bazı Suriyelileri ikinci turda bir araya getirme girişimi olacak ve Nisan ortası veya Nisan sonu gibi bir anlaşma olacak” şeklinde konuştu.

ACEMİ ASKERLERİ GÖNDEREBİLİR

Mayısta çatışmalar büyük oranla sona erse de yıl boyunca küçük çaplı taktik çatışmaların yaşanabileceğini söyleyen Arestovich, kötü senaryoya da işaret etti. Rusların sadece bir aylık eğitimin ardından yeni askerleri Ukrayna’ya gönderebileceğini de ifade eden Arestovich, iki ülke arasında barışın sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 8 Pazartesi günü dokuz katlı bir apartmanı vuran Rus füzesi, en az bir kişinin ölümüne yol açarken, yaşanmaz hale gelen binada onlarca kişi evsiz kaldı.<br><br> Apartman sakinlerinin çoğunun sığınakta olması daha büyük bir faciayı önledi. Fakat Kiev'in merkezi ve dış mahallelerinin birçoğu henüz saldırıya hedef olmadı.<br><br> Kiev sakinlerinin yaklaşık yarısının ülke dışına ya da Ukrayna'nın batısına kaçtığı düşünülüyor. Kalanlar ise saldırı tehlikesi altında yaşıyor.<br><br> Nehirler ve turbalıklar<br>Orgeneral Andriy Krişenko, kentin Rus füzelerine maruz kaldığını kabul etmekle beraber, arazi yapısının kendileri açısından avantajlı olduğunu söyledi.<br><br>Kiev ve çevresi, Dinyeper nehri ve kollarının böldüğü büyük bir alana yayılıyor.<br><br>Orgeneral Krişenko, \"Kentin büyüklüğü bir yandan savunmasını zorlaştırıyor, ama öte yandan bu bizim için aynı zamanda avantaj\" diye konuştu:<br><br>\"Kente yaklaşırken nehirleri köprüleri aşmak zorundasınız. Askerlerimiz buralarda mevzileri güçlendiriyor. Kiev'in çevresinde Dinyeper'e bağlanan birçok küçük nehir ve turbalık mevcut. Yani büyük çaplı bir askeri harekâta uygun değil.\"<br><br>Aynı zamanda Kiev Belediye Başkan Yardımcısı da olan Orgeneral Krişenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile benzer bir iyimserlik ve güven içinde konuşuyor.<br><br>Kiev bir sanayi şehri ve Ukraynalı komutan; atölye ve fabrikaları askeri mevzileri güçlendirecek malzeme üretimine yönlendirdiklerini anlatıyor. Beton blok, kum torbası ve tanklara karşı barikatlar gibi. Orgeneral Sergiy Kniazev ve Andriy Krişenko, askeri üsteki interaktif ekran önünde, Rus birliklerinin iki ana koldan ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlatıyor.<br><br>Bunlardan biri Kiev'in doğusunda, diğeri de Rus ordusunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğundaki zırhlı konvoyunun yer aldığı kuzeybatı hattında bulunuyor.<br><br>Ukraynalı komutanlar, konvoya saldırarak dağılmasını sağladıklarını ve artık bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü. Stratejik köprüler yıkılıyor<br>Orgeneral Kniazev, Rus ordusunun başkente en yakın olduğu mevzinin 20 km uzaklıkta, Irpin Nehri'nın karşı yakasında yer aldığını belirtti.<br><br>Ukrayna'nın iyi silahlanmış ve organize olmuş birlikleri, stratejik öneme sahip köprüleri havaya uçurarak önlem alıyor.<br><br>Binlerce sivil, bu köprülerden birinin yıkıntıları üzerinden geçtiğimiz günlerde Irpin kentinden kaçtı.<br><br>Orgeneral Kniazev, \"Ruslar peşlerinden gitmeyi başaramadı. Buralar sulak ve bataklık bir alan. Geçemiyorlar\" dedi. Kiev'i savunan komutanlar şehirdeki son durumu anlattı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in savunmasından sorumlu iki general Rus topçusunu şehirden uzak tutmak için büyük çaba harcadıklarını belirtti. Komutanlar, Kiev'in arazi yapısının kendilerine avantaj sağladığını söylüyor.

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İKİ HAFTASI KALDI

Öte yandan bir iddia da İngiliz Savunma kaynaklarından geldi. Söz konusu iddiada Rus ordusunun tam kapasite ile savaşabilecek 10 ila 14 günü kaldığı aktarıldı. Son dönemde Harkiv başta olmak üzere birçok şehre çok daha sert saldırılarda bulunan ve sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya’nın gücünün azalmaya başladığı öne sürüldü.

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Rusya’nın hem Ukrayna içinde direnişle karşılaşması hem de başta ABD ve AB olmak üzere Batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte savaşın uzadığı belirtilirken Moskova’nın planların gerisinde kaldığı belirtildi.

Çeçen Savaşı’ndan fazla kayıp

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun bu derecede şiddetli bir direniş beklemediğine dikkat çeken Zelenski, “Düşmanın kafası karıştı. Savaşla hiçbir şey elde edemeyeceklerini şimdiden anlamaya başladılar” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında ise Rusya’nın Ukrayna’da verdiği kayıpları daha önce Çeçenistan’da verdiği kayıplarla karşılaştıran Ukraynalı lider, Rus kuvvetlerinin 20 günde, Çeçenistan’da yıllarca süren savaştaki kaybından daha fazla kayıp verdiğinin altını çizdi.