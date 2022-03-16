Ukrayna’dan tarihli iddia: Savaş mayısta bitebilir
Ateş gücüyle bilinen Rus ordusuyla ilgili şaşırtıcı tahminler geldi. Zelenski’nin danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya’nın kaynaklarının tükeneceğini ve savaşın mayıs ayında bitebileceğini savundu. İngiliz savunma kaynakları ise bu konuda daha ileri bir iddiada bulundu: Rus ordusunun tam kapasite savaşabilecek 10-14 günü kaldı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal saldırıları 20. günü geride bıraktı. Rus birliklerinin başkent Kiev’e yönelik ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Rusya ile yaşadıkları çatışmaların mayısta bitebileceğini açıkladı.
İngiliz savunma kaynakları da Rus ordusunun tam kapasite ile savaşabileceği iki haftasının kaldığını duyurdu. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya’nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini iddia etti. “Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu savaş, mayıs ayında bitebilir” ifadesini kullanan Arestovich, silahların bu tarihten önce de susabileceğini belirtti.
YOL AYRIMINDAYIZ
“Şu anda bir yol ayrımındayız” diyen Arestovich, “Ya bir ya da iki hafta içinde askerler çekilerek çok hızlı bir şekilde bir barış anlaşması yapılacak, ya da bazı Suriyelileri ikinci turda bir araya getirme girişimi olacak ve Nisan ortası veya Nisan sonu gibi bir anlaşma olacak” şeklinde konuştu.
ACEMİ ASKERLERİ GÖNDEREBİLİR
Mayısta çatışmalar büyük oranla sona erse de yıl boyunca küçük çaplı taktik çatışmaların yaşanabileceğini söyleyen Arestovich, kötü senaryoya da işaret etti. Rusların sadece bir aylık eğitimin ardından yeni askerleri Ukrayna’ya gönderebileceğini de ifade eden Arestovich, iki ülke arasında barışın sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan bir iddia da İngiliz Savunma kaynaklarından geldi. Söz konusu iddiada Rus ordusunun tam kapasite ile savaşabilecek 10 ila 14 günü kaldığı aktarıldı. Son dönemde Harkiv başta olmak üzere birçok şehre çok daha sert saldırılarda bulunan ve sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya’nın gücünün azalmaya başladığı öne sürüldü.
REKLAM
Rusya’nın hem Ukrayna içinde direnişle karşılaşması hem de başta ABD ve AB olmak üzere Batı ülkelerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte savaşın uzadığı belirtilirken Moskova’nın planların gerisinde kaldığı belirtildi.
Çeçen Savaşı’ndan fazla kayıp
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun bu derecede şiddetli bir direniş beklemediğine dikkat çeken Zelenski, “Düşmanın kafası karıştı. Savaşla hiçbir şey elde edemeyeceklerini şimdiden anlamaya başladılar” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında ise Rusya’nın Ukrayna’da verdiği kayıpları daha önce Çeçenistan’da verdiği kayıplarla karşılaştıran Ukraynalı lider, Rus kuvvetlerinin 20 günde, Çeçenistan’da yıllarca süren savaştaki kaybından daha fazla kayıp verdiğinin altını çizdi.