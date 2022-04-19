Ukraynalı asker cep telefonu sayesinde kurtuldu

Pazartesi günü internette yayınlanan videoda, koluna sarılı mavi bantla Ukraynalı olduğunu gösteren askerin, hasarlı telefonu cebinden çıkardığını ve arkadaşlarından birine gösterdiği görülüyor.

FOTOĞRAF 15 Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat 29'uncu gününde... Rusya saldırılarına devam ederken, Ukrayna'da direnişini sürdürüyor. Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunun önünde toplanan onlarca kişi, cepheye gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Bölgedeki askerlerin arasında ise birçok genç kadının yer aldığı görüldü. Üzerinde ağır silah taşıyan askerler, yarım saat bekleyişin ardından kendileri için özel hazırlanan otobüslere bindi. Öte yandan istasyondaki mülteci hareketliliği de devam ediyor. Tren istasyonun çevresinde kurulan çadırlarda, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden tahliye edilen insanlara yemek ikram ediliyor ve ihtiyaçları gideriliyor. Ukrayna'nın kadın askerleri cepheye gidiyor Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk da dikkati çekti.

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Ekranda sıkışmış bir mermi ile bir künyenin parçası olduğu düşünülen keskin bir metal parçası açıkça görülüyor. Daily Mail tarafından doğrulanamayan görüntülerin tam olarak ne zaman ve nerede çekildiği belli değil.

İnternette yayınlanan videonun çevirilerine göre asker, yoldaşına "Hayatımı kurtaran tek şey bir telefondu ve bana verilen bir künyeydi." diyor.

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Bazı gözlemciler, bir telefonun doğrudan bir vuruşu durdurmasının olası olmadığı için, atışın sekmiş olabileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte, sekerek mermiler yine de hasara neden olabilir ve vücudun neresine vurduklarına bağlı olarak ölümcül olabilir.

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OYNAT 00:33 Ukraynalı 13 askerin Ruslara karşı mücadelesi dünya gündeminde: Kahraman ilan edilecekler Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı savunan 13 Ukraynalı askerin Rus ordusuna karşı verdikleri mücadele viral oldu. Ruslara teslim olmayan Ukraynalı askerler vurularak hayatını kaybetti. Son anlarının videosu Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran askerlerin 'Savaş kahramanı' ilan edileceği öğrenildi.

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Video, Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Donbas bölgesine beklenen bir saldırının devam ettiğini söylemesinin ardından bugün Ukrayna'nın doğusundaki şiddetli çatışmaların ortasında ortaya çıktı.