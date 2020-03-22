Ukraynalı bilim adamlarından korkutan uyarı: Ülkenin yarısı tehlike altında

Kırım ve Kiev’in kontrolünde olmayan bölgelerde yaşayan kişiler bu sayıya dahil değil.

Ukrayna Bilimler Akademisi’nin tahminine yer verilen Kiev Kent İdaresi raporunda, Ukrayna’da koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik etkili önlemlerin alınmaması halinde ülkede 22,2 milyon kişinin enfekte olabileceği öngörüsüne yer verildi. Ukrainskaya Pravda internet gazetesinde yayınlanan ve Ukrayna genelinde koronavirüse yakalanan kişilerin sayısındaki artışa işaret edilen raporda, Kiev’in nüfusu ve başkente yaşanan yoğun göç de göz önünde bulundurularak kentte gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda karara varıldığı belirtildi.

Ukrayna Bilimler Akademisi bünyesinde, ülkede koronavirüsün yayılmasının etkilerini incelemek amacıyla çalışma grubu oluşturulmuştu.

1 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Ukrayna’nın nüfusu 37 milyon 289 bin kişi. Kırım ve Kiev’in kontrolünde olmayan bölgelerde yaşayan kişiler bu sayıya dahil değil.

OYNAT 00:59 ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia eden Türkmen vatandaş yaşadığı mağduriyeti anlattı ABD' de yaşayan Iraklı Türkmen vatandaş koronavirüslü olduğunu iddia ederek yaşadığı zorlukları anlattı. Yayınlanan görüntülerde hastanede tedavi altında olduğu görülen vatandaşın, ''Hastaneler bende virüs olduğunu biliyordu. Hiç bir hastane beni kabul etmedi. Bana 'evde bekle' dediler. Evde nefes alamaz hale geldim'' sözleri izleyenleri şok etti. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

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TOPLU TAŞIMA TAMAMEN DURDURULDU

Öte yandan, 'acil durum' ilan edilen Kiev’de toplu taşımanın tamamen durdurulması, çocuk oyun parklarının kullanımının yasaklanması ve gıda marketlerine girişinin sınırlandırılması kararı alındı.

Ukrayna’da şu ana kadar 47 koronavirüs vakası tespit edilirken, 3 hasta hayatını kaybetti. Ülke sınırları yabancılara kapatılmış ve hava yolu ulaşımı tamamen durdurulmuştu.

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