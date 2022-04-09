Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska'dan ABD'ye sert çıkış: Rusya'yı vahşet işlemeye teşvik ediyor
Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, geçtiğimiz günlerde kuşatma altındaki Ukrayna hakkında Vogue dergisine bir röportaj verdi. Zelenska, Batı'nın harekete geçmemesinin Rusya'yı vahşet işlemeye teşvik etmek olduğunu iddia ederek uçuşa yasak bölge uygulamayı reddetmesi üzerine ABD'ye sert bir çıkış yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etme emrini şahsen verdi ve ülkeye çok yönlü bir saldırı başlattı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.
First Lady Zelenska ise şimdi kendisinin ve iki çocuğunun savaşın ortasında nasıl hayatta kaldıklarını anlattı.
Zelenska, Vogue'a verdiği demeçte, "Rus Mariupol kuşatması başladığında, Rusya'nın sadece roket atmadığı, aynı zamanda havadan bombaladığı anlaşıldı. Bombalardan biri binden fazla kişinin saklandığı bir tiyatronun üzerine düştü. Orada üç yüz kadar insan öldü. Örneğin oğlunu, kızını ve torununu kaybeden bir aile tanıyorum. Sadece büyükanne, büyükbaba ve en büyük kız hayatta kaldı. Bundan sonra nasıl yaşıyorlar? " dedi.
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"Ukraynalılar mahvolmasın diye üstümüzdeki gökyüzünü kapatmalarını istedik. Ancak NATO bunu Rusya ile doğrudan bir çatışma olarak değerlendirdi. O halde, şimdi daha fazla ölümden tek başına Rusya'nın sorumlu olduğunu söyleyebilir miyim?" dedi.
Zelenska, Batı'nın uçuşa yasak bölge uygulamayı reddetmesinin yalnızca Rusya'nın şiddet içeren savaş eylemlerini sürdürmesine izin vermekle kalmayıp, aslında Putin ve askerlerini cesaretlendirdiği konusunda ısrar etti. "Saldırganın eylemlerine sert bir cevap verin yoksa saldırgan hareket etmeye teşvik edilecektir." diyerek sözlerine devam etti.