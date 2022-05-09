​Ukrayna'nın unutulmuş kurbanları

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinden Olena Florek, kardeşi Volodymyr için vize almak için Varşova'ya gitti. İşlem için 24 saat bekledikten sonra annesi ve erkek kardeşiyle buluşmak için Lviv'e gitti.
İçişleri Bakanlığı, vize işlemlerinin daha fazla Ukraynalının İngiltere'ye gelmesini sağlamak için kolaylaştırıldığını söyledi.
BBC'nin haberine göre Florek'in erkek kardeşi, boyundan aşağısı felç olduğu için 7/24 bakıma muhtaç durumda. Ayrıca genç bir çocukken menenjite yakalandıktan sonra konuşamaz hale geldi.
- Florek, "Savaş olduğunda, pek çok insan engelliler, bakım evleri hakkında konuşmuyor; duymuyoruz, görmüyoruz veya bilmiyoruz, ama oradalar" dedi.
- "Kimse bu insanlardan ve durumlarından bahsetmiyor. Florek, "Terk mi edildiler? Su içebilecekler mi yoksa Rus askerlerinin insafına mı bırakıldılar? Merhamet göstermediklerini biliyoruz." dedi.