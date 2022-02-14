Dünya Ukraynayı ilk terk eden ABD AGİT misyonunda görevli ABDlilere de ayrıl talimatı
AVRUPA

Ukrayna’yı ilk terk eden ABD: AGİT misyonunda görevli ABD’lilere de ayrıl talimatı

Ukrayna’da savaş kışkırtıcılığında baş role soyunan ABD, Kiev’i ilk terk eden ülke de oldu. Washington yönetimi, Ukrayna’da bulunan sivil, asker ve diplomatik unsurlarına tahliye kararına bir kritik ekleme daha yaptı. Donbass bölgesinde Rus ayrılıkçılarla ateşkesi gözlemleme misyonunda bulunan Amerikalıları da dün tahliye ettiği ortaya çıktı. Bu adım, Biden Rusya’ya “yeşil ışık yaktı” yorumuna neden olan, “küçük bir müdahale olsa tartışırız” açıklamasını akla getirdi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Ukrayna’yı ilk terk eden ABD: AGİT misyonunda görevli ABD’lilere de ayrıl talimatı
ABD, Kiev’i ilk terk eden ülke oldu.

Ukrayna geriliminde topyekûn bir işgal falı çeken ABD yönetimi, bir taraftan Doğu Avrupa’ya askeri yığınağını artırırken, diğer taraftan Kiev’e tek başınasın mesajı vermeye de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’daki diplomatik personeline ülkeden çıkma talimatı veren Washington, dün de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Donbass bölgesinde görevli Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) çerçevesindeki ABD’li personeli geri çekmeye başladı.

eri çekme talimatı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba’nın ÖGM’nin, daha aktif çalışması gerektiğini vurgulamasından yalnızca bir gün sonra verildi.

DÜNDEN AYRILMAYA HAZIRDILAR

Reuters’in bildirdiğine göre ÖGM bünyesindeki ABD’li gözlemciler dün 6 araçlık bir konvoyla Donetsk’ten ayrıldı. ABD’lilerle birlikte, misyon bünyesinde bulunan İngiltere ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de araçlarla ayrıldığı tahmin ediliyor. Bölgeden gelen haberlerde, ÖGM’deki ABD’lilerin çoktan eşyalarını topladıkları ve sadece talimatı bekledikleri kaydedildi. Misyonun göreve başlangıç tarihinden bugüne, bu türde bir durumun yaşanmadığı belirtiliyor.

AGİT misyonunda görevli ABD’lilere de ülkeden ayrılma talimatı verildi.n
AGİT misyonunda görevli ABD’lilere de ülkeden ayrılma talimatı verildi.n

“YEŞİL IŞIK” MESAJINI HATIRLATTI

Bölgedeki ateşkesin gözlemlenmesi görevini yerine getiren ÖGM’den ABD unsurlarının çekilmesi, ABD Başkanı Biden’ın, Moskova’ya ‘yeşil ışık’ olarak yorumlanan, 20 Ocak günü yaptığı, “Rusya (Ukrayna’da) küçük bir müdahalede bulunursa, ne yapacağımızı tartışmak zorunda kalırız” açıklamasını akıllara getirdi.

HIZLA TAHLİYEYE BAŞLADI

Ukrayna’nın işgali söylemini zirveye taşıyan ABD, Kiev’deki diplomat, asker ve sivil vatandaşlarını ilk tahliye emri veren ülke oldu. Zorunlu olmayan diplomatik personele ülkeden ayrılma talimatı veren Washington, Ukrayna ordusunu eğitme misyonu için ülkede bulunan 160 askerini de Almanya’ya çekme kararı aldı.

ABD’nin ardından Avustralya, Kiev’deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı alırken, Kanada ise bu ülkedeki büyükelçiliğini Polonya sınırındaki Lviv’e taşıyacağını duyurdu. ABD’li sivilleri korumak için Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini vurgulayan ABD Başkanı Biden, “ABD ve Rusya birbirlerine ateş açmaya başlarsa bu bir dünya savaşı olur” bahanesine sığınmıştı.

Ukrayna: Hava sahamızı açık tutacağız

  • Ukrayna, Batı’nın sınırları yakınında tatbikat yapan Rus birliklerinin her an işgal için harekete geçebileceği uyarılarına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi. Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Hollandalı taşıyıcı KLM’nin ülkeye uçuşları askıya alan ilk büyük havayolu haline gelmesinden bir gün sonra, ‘Ukrayna üzerindeki hava sahası açık kalmaya devam ediyor ve devlet havayolları için riskleri önlemek için çalışıyor’ açıklamasında bulundu.

ABD 'işgal başlayabilir' diyerek savaş senaryosunu duyurdu: Ukrayna'yı işgale önce havadan başlayacaklar
DÜNYA
ABD 'işgal başlayabilir' diyerek savaş senaryosunu duyurdu: Ukrayna'yı işgale önce havadan başlayacaklar

Biden'dan ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısı: Dünya savaşına yol açabilir
FOTOĞRAF 11
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenerek Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılması çağrısında bulundu.
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Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin \"hızlıca karışabileceği\" konusunda uyarıda bulundu.
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Rusya, sınır bölgesine 100 binden fazla asker yığmasına rağmen, Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları ısrarla reddediyor.
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Ancak Moskova, komşusu Belarus ile birlikte büyük çaplı ortak askeri tatbikatlara başladı. Ukrayna ise Rusya'yı deniz erişimini engellemekle suçladı.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın yıllardır karşılaştığı en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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NBC News'e konuşan Başkan Biden, \"Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı\" dedi.
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Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, \"Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir\" diye konuştu.
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Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden \"Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız\" dedi.
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Öte yandan dünya liderleri de tırmanan Ukrayna gerilimini azaltabilmek için diplomasi trafiğindeydi.<br><br>Moskova ve Kiev yönetimleri, Perşembe günü geç saatlerde Fransız ve Alman yetkililerle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin ilk gününde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını duyurdu.
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İngiliz Başbakan Boris Jonhson ise \"güçlü caydırıcılık\" ve \"sabırla sürdürülecek diplomasi\" ile krizden bir çıkış yolu bulunabileceğini ancak risklerin \"çok yüksek\" olduğunu söyledi.
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Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik henüz bir karar almadığını düşündüğünü belirtti ve \"Ancak bu da çok yakın bir zamanda kötü şeyler gerçekleşmeyecek anlamına gelmez\" dedi.
Biden'dan ABD vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısı: Dünya savaşına yol açabilir
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik çağrısının ardından bir kritik uyarı da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirten ABD lideri, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir. Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar" dedi.


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