​Ukrayna’yı vuran SİHA’ların parçası ABD’den.

Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık silah tedarik eden ABD ve Batı blokunun, diğer yandan Rusya’nın İran’dan tedarik ederek Ukrayna’ya karşı kullandığı iddia edilen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) parçasını tedarik ettiği ortaya çıktı. Middle East Eye haber sitesinin Ukrayna istihbaratına dayandırdığı haberde, Ukrayna ordusunun İran yapımı Mohajer-6 tipi SİHA’sını sağlam bir şekilde ele geçirmeyi başardığı ve yapılan incelemelerle bu SİHA’nın parçalarının yarısının ABD merkezli firmalar tarafından üretildiği kaydedildi. Haberde SİHA’nın kontrolünü sağlayan cihazın Japon Tonegawa-Seiko Co. tarafından üretildiği, elektronik bileşenlerinin Alman Infineon Technologies AG ve ABD merkezli Microchip Technology Inc. birimleri tarafından temin edildiği ifade edildi. Söz konusu gelişme, mevzu bahis savaş da olsa Batının çıkarları uğruna hiçbir kaideyi gözetmediğini gözler önüne serdi.

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