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Ulusal Müze kapılarını açtı

Ulusal Müze kapılarını açtı

04:009/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Suriye’nin başkenti Şam’daki Ulusal Müze yeniden ziyaretçilere açıldı.

NAZİFE BARDAK

Müzenin ilk etapta sadece bir kısmının açıldığı, geri kalan bölümlerinin kademeli olarak ziyaretlere açılacağı belirtildi.

GİZLİ YERLERDE SAKLANMIŞTI

İç savaş devam ederken sık sık kapatılan müzeden koleksiyonun çoğu tahliye edilmiş ve eserleri güvende tutmak için gizli yerlerde saklanmıştı. Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinden sonra Şam’da başlayan normalleşme süreciyle müzenin bir kısmı yeniden halka açılmış oldu. İki kattan ve açık hava sergi bahçesinden oluşan müzede, birinci kat İslami Çağ, Antik Suriye, Yunan ve Roma, ikinci katta ise Tarih Öncesi Çağ sergilerine ev sahipliği yapıyor.




#Suriye
#Şam
#Ulusal Müze

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