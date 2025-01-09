Ulusal Müze kapılarını açtı

Müzenin ilk etapta sadece bir kısmının açıldığı, geri kalan bölümlerinin kademeli olarak ziyaretlere açılacağı belirtildi.

İç savaş devam ederken sık sık kapatılan müzeden koleksiyonun çoğu tahliye edilmiş ve eserleri güvende tutmak için gizli yerlerde saklanmıştı. Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinden sonra Şam’da başlayan normalleşme süreciyle müzenin bir kısmı yeniden halka açılmış oldu. İki kattan ve açık hava sergi bahçesinden oluşan müzede, birinci kat İslami Çağ, Antik Suriye, Yunan ve Roma, ikinci katta ise Tarih Öncesi Çağ sergilerine ev sahipliği yapıyor.