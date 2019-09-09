"Umarım düzgün adaya oy vermişimdir"

Rusya'da halk yerel seçimler için dün sandık başına gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Moskova'da yerel meclis seçiminde oyunu kullandı. Gazetecilerin 250'den fazla adayın 45 koltuk için yarıştığı seçim için, "Seçimde daha fazla aday olmasını ister miydiniz?" sorusuna, "Kimi ülkelerde 30, 50 ya da 100 aday oluyor. Sayı değil kalite önemli" diye yanıtladı. Putin ayrıca, oy verdiği adayı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine, "Hayır, bilmiyorum. Ama umuyorum ki iyi, düzgün bir insana oy vermişimdir" dedi.

Parlamento seçimlerine yakın tarihte gerçekleşen ve son dönemin en geniş protestolarına neden olan seçimler, Putin için de güven oylaması niteliği taşıyordu.

Seçime katılmaları sahte imza gerekçesiyle yasaklanan Rusya yönetiminin başını arıtan Aleksey Navalni yandaşları ise bir dizi izinsiz protesto gösterisi ardından “Akıllı Seçim” adını verdikleri bir seçim formül geliştirdi. Buna göre Kremlin tarafından belirlenen kişilerin yerel yönetimlerin başına geçmemesi için muhalifler oylarını en yakın rakiplere verecek. Böylece Rusya’nın 85 bölgesinde yapılacak yerel seçimlerde 5 bin yönetici arasında Rusya Komünist Partisi’nin şansı artıyor. Putin’in desteklediği iktidardaki Birlik Rusya Partisi, muhalefetin planının hayata geçirilmesi durumunda 2000 yılından bu yana en ciddi yenilgisini alabileceği söyleniyor.