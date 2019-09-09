Dünya "Umarım düzgün adaya oy vermişimdir"
ASYA

Putin adayın ismini bilmiyor

"Umarım düzgün adaya oy vermişimdir"

Pazar günü yerel seçimlerde sandık başına giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin oy verdiği kişiyi tanıyıp tanımadığına ilişkin sorusuna "Hayır, bilmiyorum. Ama umuyorum ki iyi, düzgün bir insana oy vermişimdir" şeklinde cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin yerel seçimlerde oyunu kullandı.
Putin yerel seçimlerde oyunu kullandı.

Rusya'da halk yerel seçimler için dün sandık başına gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Moskova'da yerel meclis seçiminde oyunu kullandı. Gazetecilerin 250'den fazla adayın 45 koltuk için yarıştığı seçim için, "Seçimde daha fazla aday olmasını ister miydiniz?" sorusuna, "Kimi ülkelerde 30, 50 ya da 100 aday oluyor. Sayı değil kalite önemli" diye yanıtladı. Putin ayrıca, oy verdiği adayı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine, "Hayır, bilmiyorum. Ama umuyorum ki iyi, düzgün bir insana oy vermişimdir" dedi.

Parlamento seçimlerine yakın tarihte gerçekleşen ve son dönemin en geniş protestolarına neden olan seçimler, Putin için de güven oylaması niteliği taşıyordu.

Seçime katılmaları sahte imza gerekçesiyle yasaklanan Rusya yönetiminin başını arıtan Aleksey Navalni yandaşları ise bir dizi izinsiz protesto gösterisi ardından “Akıllı Seçim” adını verdikleri bir seçim formül geliştirdi. Buna göre Kremlin tarafından belirlenen kişilerin yerel yönetimlerin başına geçmemesi için muhalifler oylarını en yakın rakiplere verecek. Böylece Rusya’nın 85 bölgesinde yapılacak yerel seçimlerde 5 bin yönetici arasında Rusya Komünist Partisi’nin şansı artıyor. Putin’in desteklediği iktidardaki Birlik Rusya Partisi, muhalefetin planının hayata geçirilmesi durumunda 2000 yılından bu yana en ciddi yenilgisini alabileceği söyleniyor.

Penşir Aslanı: Şah Mesud

Penşir Aslanı: Şah Mesud

Direniş ahlaki ile tanınan büyük Afgan komutan.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.
Evlat çığlığıgiderek büyüyor!

Evlat çığlığı
giderek büyüyor!

​HDP önündeki eyleme 2 aile daha katıldı.
2'si çocuk <br>5 kişiye mezar oldu

2'si çocuk
5 kişiye mezar oldu

​5 metrelik menfez duvarına çarpan araçta katliam.
28 Şubat<br>karabasan gibiydi

28 Şubat
karabasan gibiydi
35'ten 28'e düşürüldü

35'ten 28'e düşürüldü

​Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni yapılanma.
Okul zamanı

Okul zamanı

​18 milyon öğrenci için ders zili çaldı.
İstanbul'da<br>yoğunluk artıyor

İstanbul'da
yoğunluk artıyor

​Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafikte.

Hakkari'den<br> acı haber

Hakkari'den
acı haber

Teröristlerin yola döşediği EYP ile ağır yaralanmıştı.

'Önce oğlunu sonra seni öldürürüz'

'Önce oğlunu sonra seni öldürürüz'

HDP'liler evlat nöbetindeki aileleri ölümle tehdit ediyor.
Burkina Faso'da terör saldırısı

Burkina Faso'da terör saldırısı

​Teröristlerce düzenlenen 3 saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
Süleyman Şah<br>yerine konulacak

Süleyman Şah
yerine konulacak

Devlet Bahçeli: Bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır.
PKK yakmış

PKK yakmış

Ormanları kundaklayan terör örgütü PKK, iş yeri ve fabrika yangınlarını da üstlendi.
Malezya<br>imamı tutuklandı

Malezya
imamı tutuklandı

​MİT'in başarılı operasyonuyla yakalanan FETÖ imamı Komiş cezaevine konuldu.
ABD'ye<br>müdahale çağrısı

ABD'ye
müdahale çağrısı

Hong Kong'lu protestocular, Trump'a 'Hong Kong'u özgürleştir' çağrısında bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.