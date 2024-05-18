Üniversite baskınını Yahudi milyarderler istedi

İsrail’in Gazze’deki soykırımının finansörü ABD’ye tepki olarak başlayan üniversite intifadasına karşı, Amerikan polisi ve siyonist organizasyonlar birlik olup kampları basmıştı. Gösterilerin çıkış noktası olan Columbia Üniversitesi'ne yapılan polis baskınının, İsrailli milyarderlerin baskısıyla gerçekleştiği ortaya çıktı. Amerikan Washington Post gazetesi, Starbucks'ın eski CEO'su Howard Schultz, Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, hedge fon yöneticisi Bill Ackman ve eski Başkan Donald Trump'ın damadının kardeşi Joshua Kushner gibi İsrailli milyarderlerin, protestoları bastırmak için çalıştığını ortaya çıkardı. Post’un sızdırdığı WhatsApp konuşmalarında, milyarderlerin New York Belediye Başkanı Eric Adams’a ve yönetime baskı yapmak için çalışmalar yürüttüğü görüldü. Diğer yandan Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'ne (UCLA) baskın yapanların İsrail ile bağlantılı olduğu, olaylara karışan bir kişinin İsrail ordusunda görev alacağı ortaya çıktı.

ADAM KİRALAYIP ÖĞRENCİLERE SALDIRTTILAR

Yazışmalarda İsrailli milyarderlerin, öğrenci grubuna polis baskını yapılması için New York Belediye Başkanı Adams'a, Columbia Üniversitesi yönetimine ve politikacılara baskı yaptığı görüldü. Gruptan birkaç kişi Adams’a, New York polisine baskınlarda yardımcı olması için özel dedektif kiralamayı teklif etti. Yazışmalara göre Adams bu teklifi kabul etti. 1 Mayıs’ta gerçekleştirilen baskınlara polis dışında kimselerin de katıldığı konuşulmuş, Adams ve ekibi iddiaları reddetmişti.

BASKIN 4 GÜN ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Habere göre grupta yer alan Kind LLC’nin kurucusu Daniel Lubetzky, hedge fon yöneticisi Daniel Loeb, iş adamı Len Blavatnik ve emlak yatırımcısı Joseph Sitt gibi milyarderler, baskından 4 gün önce Belediye Başkanı Adams ile bir görüntülü toplantı yaptı. Grupta toplantıya ilişkin detayları aktaran milyarderler, Adams ile izlenecek yolu tartıştıklarını beyan etti. Gruptan bir kişi ise Adams’a yasal sınır olan 2 bin 100 dolar bağışladığını yazdı.

ANTİSEMİTİZM İFTİRASI İLE SIYRILMAYA ÇALIŞTILAR

Konuya ilişkin açıklama yapan New York Belediye Başkan Yardımcısı Fabien Levy, Washington Post’u antisemitik olmakla suçladı. İddiaları reddeden Levy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yahudi bağışçıların hükümet operasyonlarını etkilemek için gizlice komplo kurdukları iması, Washington Post'un bırakın yayınlamayı, sormaya utanması gereken, fazlasıyla tanıdık bir Yahudi karşıtı kinayedir" diye yazdı.

ŞİMDİ PROVOKATİF İLERİDE SOYKIRIMCI

Diğer yandan UCLA’ya polis ve siyonist grubun ortaklaya yaptığı baskında İsrail ordusunda görev alacak kişilerin yer aldığı ve protestocu öğrencilere saldırdığı ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz maskeli bir kişinin (Edan On) kamptaki öğrencilere hakaret ettiği, saldırdığı ve provokasyon yaptığı görülüyor. CNN’e konuşan Edan’ın annesi, çocuğuyla gurur duyduğunu, Edan’ın Beverly Hills Lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu ve okulu bitirdikten sonra İsrail ordusuna katılmayı planladığını kaydetti.











