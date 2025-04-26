UNRWA: Gazze Şeridi'nde biriken atık yığını salgın tehlikesi oluşturuyor

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların, büyük miktarda atık birikmesine ve bunun da hastalıkların yayılmasına neden olduğu belirtildi.





Gazze Şeridi'nde biriken yüz binlerce ton atık insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi sorunlara yol açabilir.

UNRWA'nın tüm ulaşılabilir noktalarda katı atık toplama ve taşıma hizmeti vermeye devam ettiği aktarılan açıklamada, UNRWA ekiplerinin 150 kanalizasyon rögarını temizleyerek 23 bini aşkın yerinden edilmiş kişiye hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'den Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı derhal kaldırması ve ateşkesin yeniden sağlanması talep edildi.

Gazze Şeridi'ndeki belediyeler birçok kentte yüz binlerce ton atığın biriktiği ve bunun insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun, belediye ekiplerinin Gazze Şeridi'nin yerleşim bölgelerinden uzakta bulunan ana çöp sahalarına erişimini engellemesinden dolayı atıkların biriktiği ifade ediliyor.

İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım ve yakıtın Gazze Şeridi'ne girişini engellemesi bu tür hizmetlerin de aksaması sonucunu doğurdu.





Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.







