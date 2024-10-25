Ürdün Kralı 2. Abdullah parlamentonun üst kanadını feshetti

İran İsrail'e en az 180 füze fırlattı, Ürdünlü yetkililer 'bir dizi füze ve insansız hava aracını' engellediklerini açıkladı. Salı günü geç saatlerde bir açıklama yapan Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, hava savunma sistemlerinin İsrail'e doğru giden füze ve insansız hava araçlarını engellediğini doğruladı. Açıklamada “Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri Ürdün hava sahasına giren bir dizi füze ve insansız hava aracına karşılık verdi” denildi. Peki ama neden?