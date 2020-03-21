Dünya Ürdünde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı başladı
KORONAVİRÜS

Ürdün'de koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı başladı

Ürdün'de koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı başladı

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Ülkede son verilere göre 85 kişide koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, karar uygulamaya konuldu.
Sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, karar uygulamaya konuldu.

Ürdün'de açıklanan sokağa çıkma yasağı bu sabahtan itibaren uygulanıyor. Sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, kararın uygulamaya konulduğu halka hatırlatıldı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

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Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getiren Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını belirtmişti.

Ürdün'de son verilere göre 85 kişide koronavirüs tespit edildi.

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