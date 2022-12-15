Dünya Vatikan Rusyadan özür diledi
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Vatikan Rusya'dan özür diledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vatikan'ın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Çeçenler ve Buryatlar ile ilgili açıklamalarından dolayı özür dilediğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Vatikan Rusyadan özür diledi
Papa Franciscus

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vatikan'ın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Çeçenler ve Buryatları ile ilgili açıklamalarından dolayı özür dilediğini ifade etti. Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Papa Franciscus'un Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Çeçenler ve Buryatları "en zalimler" olarak tanımladığını anımsatan Zaharova, Vatikan'ın bu nedenle Rusya'dan özür dilediğini belirtti.

Zaharova, "Bugün, diplomatik kaynaklardan Vatikan'ın açıklamasını aldık. Bu açıklamada, şu ifadeler yer alıyor: 'Vatikan Devlet Sekreterliği, Rusya tarafından özür diliyor. Vatikan, dünyadaki diğer ülke ve haklara olduğu gibi Rusya'nın da tüm halklarına, onların haysiyetine, inancına ve kültürüne saygı duyuyor." dedi.

Vatikan'ın bu yaklaşımına saygı duyduklarını dile getiren Zaharova, "Bu olayın çözüldüğünü düşünüyoruz ve Vatikan ile yapıcı etkileşimi sürdürmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'ye Patriot tepkisi

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi bataryaları göndermeyi planladığı yönündeki iddiayı da değerlendiren Zaharova, ABD'ye tepki vererek, şunları kaydetti:

"Washington'da karar alanlara, uyarılarımızdan doğru düzgün sonuçlar çıkarmaları için bizi bile değil, kendilerini dinlemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Patriot dahil Ukrayna'ya tedarik edilen herhangi bir silah sistemi ve hizmet veren personel, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin öncelikli ve meşru hedefleri kalmaya devam ediyor."

"Tahıl anlaşmasındaki değişikliklerle ilgili tekliflere açığız"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına değinen Zaharova, "bu anlaşmadaki değişiklikler ile ilgili çeşitli tekliflere açık olduklarını" söyledi.

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