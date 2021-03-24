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Vatikan'da işler kesat: Papa’dan kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını nedeniyle Vatikan gelirinin düşmesi üzerine kardinallerin ve diğer din adamların maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılması talimatı verdi.

Haber Merkezi İHA
Vatikanda işler kesat: Papa’dan kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı
Papa Francis

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Vatikan gelirlerinin düşmesi üzerine hareketi geçti. Papa, Vatikan’daki çalışanların işlerine devam edebilmesi amacıyla kardinal ve din adamlarının maaşlarından kesinti yapılması için talimat verdi.

MAAŞLARDA KESİNTİ

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın 1 Nisan’da yürürlüğe girecek maaş kesintilerine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Buna göre, kardinallerin maaşlarında yüzde 10 kesintiye gidilecek, diğer din adamlarının maaşlarında ise yüzde 3 ila yüzde 8 oranlarında kesinti yapılacak.

Kararnameye göre, maaşları düşük olan çalışanlar ise kesintilerden muaf olacak. Planlanan maaş zamlarının ise Mart 2023’e kadar askıya alınacağı belirtildi.
Kardinallerin maaşlarının 4-5 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

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