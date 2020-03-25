Dünya Vefa Grubu 121 bin kişinin yardımına koştu İlaç ve ihtiyaçları kapılarına kadar götürdüler
KORONAVİRÜS

Vefa Grubu 121 bin kişinin yardımına koştu: İlaç ve ihtiyaçları kapılarına kadar götürdüler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu bu güne kadar 121 bin 388 kişinin yardımına koştu. Destek Grubundan yardım almak için 112, 155, 156 ve diğer numaralara ise 144 bin 405 arama yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siz de ihtiyaçlarınız için 112, 155 ve 156’yı arayabilirsiniz
Siz de ihtiyaçlarınız için 112, 155 ve 156’yı arayabilirsiniz

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri her geçen gün arttırılarak alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçen hafta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

BİLGİLENDİRME DE YAPILDI

Tek başına yaşan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Kapsamdaki ihtiyaç sahiplerinden 112’ye 55 bin 873, 155’e 42 bin 101, 156’ya 12 bin 571 ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılandı. Bilgi talepli 23 bin aramada ise ilgili birimlerce gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

EVLERE KADAR GÖTÜRÜLÜYOR

Jandarma ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar teslim ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçerek, onların gün boyunca gıda ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar götürüyor. İlçede ikamet eden 67 yaşındaki Ayşen Sönmez, 155’i arayarak ihtiyaçlarının olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Sönmez’in evine giden ekip, siparişlerini aldı. Siparişleri temin eden ekip, Sönmez’e gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra fişleri ve para üstünü verdi. Ayşen Sönmez polislere teşekkür ederek “Vay kurban olurum ben size. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı. Yine ilçede ikamet eden 71 yaşındaki Saffet Albayrak da “Sizlere çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” dedi.

112, 155 ve 156’yı arayabilirsiniz

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı. Valilik, Twitter üzerinden paylaştığı iletide “65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156’yı aramaları yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eve ilaçlar böyle geldi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın ilaç ihtiyacını giderdi.
  • Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilaç ihtiyaçlarını bildirenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için merkeze bağlı Sarıyakup ve Yünlüce köylerine gitti. Buradaki vatandaşlardan gereken ilaç bilgisi alındıktan sonra sağlık ocağında ilaçlarını yazdırıp, eczaneden alan jandarma ekipleri ilaçları teslim etmek üzere köylere döndü. İlaçlarının alındığı görenler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Çin’den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
HAYAT
Çin’den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
Abone Ol Google News
Kararlı olacağız başaracağız

Kararlı olacağız başaracağız

Erdoğan eğitimden, doğal gaza kadar çok sayıda konuya değindi.
Faizde indirim bekleniyor

Faizde indirim bekleniyor

Durgunluğu önlemek ve toparlanma süreci için şart görülüyor.
Avrupa yaşlılarıölüme terk ediyor

Avrupa yaşlıları
ölüme terk ediyor

Madrid'de bulunan bir buz pistini morga dönüştürdüler.
121 bin kişinin<br>yardımına koştular

121 bin kişinin
yardımına koştular

Destek grubundan yardım almak için 112, 155 ve 156'yı arayabilirsiniz
Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

​'Koronavirüs tedavisinde çığır açacak' demişti...
Ezanla moral buluyorlar

Ezanla moral buluyorlar

Avrupa'da Müslümanlar balkonlara akın etti.

Şubesiz<br>bankacılık kalkanı

Şubesiz
bankacılık kalkanı

​Artık o işlemler için ücret alınmayacak.
Büyükşehir'le hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le hayat eve sığıyor

​span>Bursa BB Vefa Sosyal/span>Destek Ekibi yardım ediyor

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
TKBB'den<br> ekonomiye destek

TKBB'den
ekonomiye destek

"Bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır"
TİM'den seferberlik

TİM'den seferberlik

​Günlük 1 milyon maske ve 100 bin litre dezenfektan yolda.
EBA'nın performansı artacak

EBA'nın performansı artacak

MEB, altyapı performansını artırmak için kolları sıvadı.
Yedi hastamızı <br>daha kaybettik

Yedi hastamızı
daha kaybettik

​Son 24 saatteki gelişmeler açıklandı.
90 bin camiden <br>dua yükseldi

90 bin camiden
dua yükseldi

Şifa için için feraciye duası edildi.
Asgari ücrete <br>destek müjdesi

Asgari ücrete
destek müjdesi

"​İşçilerimize ve işverenlerimize hayırlı olsun."
Google'ın tehdit<br> ve dizayn çabası

Google'ın tehdit
ve dizayn çabası

​Türkiye'yi tehdit edebilecek cüreti nereden buldu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.