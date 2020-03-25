Vefa Grubu 121 bin kişinin yardımına koştu: İlaç ve ihtiyaçları kapılarına kadar götürdüler

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri her geçen gün arttırılarak alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçen hafta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

BİLGİLENDİRME DE YAPILDI

Tek başına yaşan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Kapsamdaki ihtiyaç sahiplerinden 112’ye 55 bin 873, 155’e 42 bin 101, 156’ya 12 bin 571 ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılandı. Bilgi talepli 23 bin aramada ise ilgili birimlerce gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

EVLERE KADAR GÖTÜRÜLÜYOR

Jandarma ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar teslim ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçerek, onların gün boyunca gıda ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar götürüyor. İlçede ikamet eden 67 yaşındaki Ayşen Sönmez, 155’i arayarak ihtiyaçlarının olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Sönmez’in evine giden ekip, siparişlerini aldı. Siparişleri temin eden ekip, Sönmez’e gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra fişleri ve para üstünü verdi. Ayşen Sönmez polislere teşekkür ederek “Vay kurban olurum ben size. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı. Yine ilçede ikamet eden 71 yaşındaki Saffet Albayrak da “Sizlere çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” dedi.

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112, 155 ve 156’yı arayabilirsiniz

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı. Valilik, Twitter üzerinden paylaştığı iletide “65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156’yı aramaları yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eve ilaçlar böyle geldi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın ilaç ihtiyacını giderdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilaç ihtiyaçlarını bildirenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için merkeze bağlı Sarıyakup ve Yünlüce köylerine gitti. Buradaki vatandaşlardan gereken ilaç bilgisi alındıktan sonra sağlık ocağında ilaçlarını yazdırıp, eczaneden alan jandarma ekipleri ilaçları teslim etmek üzere köylere döndü. İlaçlarının alındığı görenler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.