Dünya Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhanda iki gün üst üste yalnızca birer vaka tespit edildi
KORONAVİRÜS

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer koronavirü vakası tespit edildi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka tespit edildi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgınının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vakanın tespit edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
3 binden fazla insan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.
3 binden fazla insan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Çin Sağlık Bakanlığı, Vuhan'da dün ve bugün birer yeni Kovid-19 vakasının kayıt altına alındığını, bugün ülke genelinde yeni vaka sayısının 13 olduğunu duyurdu.

Vakalardan 3'ünün Pekin, 3'ünün Şanghay, 1'inin Siçuan, 5'inin de Guangdong'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

  • Çin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 237'ye yükseldiği, toplam vaka sayısının 80 bin 894 olduğu, bu kişilerden 69 bin 614'ünün de iyileştiği kaydedildi.

Çin'de işler tersine dönüyor: Virüsün ortaya çıktığı kentte 24 saatte bir vaka
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Çin'de işler tersine dönüyor: Virüsün ortaya çıktığı kentte 24 saatte bir vaka

Vuhan, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

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Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer şehir ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı.

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