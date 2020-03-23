Vuhan'da koronavirüsten ölüm oranı yüzde 1,4 olarak hesaplandı

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Vuhan'daki son vakalara odaklanılarak bir hesaplama yapıldı.
Araştırmada Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.
Yine yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi.
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Cezaevinde çıkan koronavirüs isyanı kamerada: 23 ölü, 83 yaralı
Kolombiya'da cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı tedbir talep eden mahkumlar tarafından başlatılan protestolar çatışmaya dönüştü. Başkent Bogota'daki La Modelo hapishanesinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti, 83 mahkum ise yaralandı. Çıkan isyanda hapishanede yangın çıktığı ve mahkumların firar etme girişiminde bulunduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Margarita Cabello Blanco olaya ilişkin yaptığı açıklamada, La Modelo cezaevinde çıkan çatışmada yaralanan 32 mahkumun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ülkedeki farklı cezaevlerinde La Modelo'da olduğu gibi ayaklanmaların ve firar girişimlerinin yaşandığını kaydeden Blanco, isyanda 7 görevlinin de yaralandığını, 2'sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
Ne olmuştu?
Çinli yetkililer daha önce yeni tip koronavirüsten ölüm oranını ortalama yüzde 2 ila 3 olarak açıklamıştı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.
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