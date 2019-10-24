Dünya Wall Street Journal Erdoğan Suriyede istediği her şeyi aldı
AMERİKA

Wall Street Journal: Erdoğan Suriye'de istediği her şeyi aldı

Wall Street Journal gazetesi, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'nin sahada ve masada arzuladığı her şeyi elde ettiğine dikkat çeken bir makale yayınladı. Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararını eleştiren WSJ başyazısında "Trump bir başarıdan söz ediyor ancak bu Erdoğan ve Putin'in çıkarını kast ediyorsa doğru" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen Soçi mutabakatının ardından Suriye'de yeni bir dönem başladı.
Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen Soçi mutabakatının ardından Suriye'de yeni bir dönem başladı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve ardından diplomaside yaşanan gelişmelerin yansımaları devam ediyor.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde, "Erdoğan silip süpürdü" başlığıyla bir yazı yayınlandı.

  • Türkiye'nin Suriye'de arzuladığı her şeyi elde ettiğine dikkat çekilen yazıda, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı eleştirildi.

Trump 'başarı kazandık' sözlerine atıf yapılan yazıda "Trump şayet Erdoğan ve Putin'in çıkarlarından bahsediyorsa, bu doğru" eleştirisinde bulundu.

Türkiye hedefine ulaştı

İsviçre'nin önemli gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung, ABD’den sonra Türkiye’nin Rusya ile yaptığı protokolle ilgili haberinde, “Erdoğan Suriye’de en önemli hedefine ulaştı” başlığıyla haberleştirdi.

Trump her konuda Erdoğan'a teslim oluyor

İngiliz Financial Times da yer alan haberde ise, “Son süreç, Erdoğan’ın istediği her şeyi elde ederken Trump’ın da her konuda teslim olduğunu insana düşündürüyor" ifadelerine yer verildi.

DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi (19 Eki, 2019, 5:00öö PDT)

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Trump: Yaptırımların kaldırılması için talimat verdim

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdim" dedi.

Ortadoğu politikasına eleştiri

Ortadoğu'daki Amerikan politikalarını eleştirerek, "Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil" yorumunu yapmıştı.

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