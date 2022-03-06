Washington Post: ABD Zelensky'i Polonya'ya kaçırabilir

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 11. gününde Rus ordusu, başkent Kiev'in kuşatmasına adım adım yaklaşıyor.

Ukraynalılar, askerler ve sivillerle direnmeye kararlı görünse de Kiev'in düşmesi, savaşın gidişatını Rusya'nın lefine çevirebilir.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Polonya'ya kaçtığı iddialarını yalanlamasına rağmen, Kiev'in düşmesin halinde direnişi nereden devam ettireceği hakkında çeşitli öngörüler var.

OYNAT 00:26 Ukrayna'nın Özi şehrinde düşürülen Rus uçağının pilotu rehin alındı Ukrayna ordusu, Özi şehrinde Rus uçağını düşürdü. Uçaktan sağ çıkan pilot rehin alındı. Rusya'nın son 1 gün içerisindeki kayıpları 1 adet Su-30 savaş uçağı, 1 adet Su-34 savaş uçağı, 2 adet Su-25 savaş uçağı, 2 adet taarruz helikopteri, 1 adet Mi-8 nakliye helikopteri, 1 adet Orlan-10 İHA oldu. BiP'te paylaş

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RUSYA İLERLEYECEK, SAVAŞ BÜYÜYECEK

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post'un ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

FOTOĞRAF 44 Rusya - Ukrayna savaşında çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Saldırısı altındaki Ukrayna'da sivillerin kaçışı da devam ediyor. Evini terk etmek zorunda kalan bir Ukraynalının tekerlekli sandalye bulamayıp el arabasında götürüldüğü görüldü. Ailelerin de çocuklarına sarılarak yaşadıkları kentten hızla uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. İşte bölgeden son görüntüler... Sivillerin Ukrayna'dan kaçışı sürüyor: El arabası üzerinde evini terk etti Rusya - Ukrayna savaşında 10. gün geride kalırken, Ukraynalı sivillerin bölgeden kaçışı devam ediyor. Gözyaşları ile evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların kimi çocuklarına sarılarak, kimisi de tekerlekli sandalye bile bulamadan el arabası üzerinde kentlerden ayrıldı. BiP'te paylaş

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ABD'NİN ZELENSKY VE KABİNESİNİ KAÇIRMA PLANI

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

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OYNAT 00:53 Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar Polonya sınırında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.



Çeşitli ülkelerden gelen bir grup yabancı savaşçı, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Medyka Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya geçerken gazeteciler tarafından görüntülendi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti. BiP'te paylaş

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HÜKÜMET POLONYA'YA TAŞINABİLİR

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, “Zelensky'nin Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz” ifadesine yer verildi.

FOTOĞRAF 12 Belarus<br><br>İşgalden önce Rusya ile askeri tatbikatlar yapan, topraklarını Rus ordusuna açan Minsk yönetimi, savaşta Moskova'nın yanında yer alıyor. Belarus'un da savaşa dahil olacağı iddia ediliyor. Küba<br><br>Güney Amerika ülkesi Küba, Ukrayna işgalinde Moskova'ya destek veriyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin tutumuna destek verdiklerini bildirdi. Nikaragua<br><br>Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, \"Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz.\" şeklinde konuştu. Kuzey Kore<br><br>Ukrayna işgaliyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Rusya'ya destek verildiği ve krizin ana nedeninin ABD olduğu bildirildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan ve 'Rusya'nın güvenliğine yönelik meşru talebinin gözardı edildiği' belirtilen açıklamada ayrıca 'felaketin sorumlusunun Washington olduğu' kaydedildi. Suriye<br><br>Şam yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını desteklediğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Moskova'nın son hamlesini överek, bunu \"dünya barışını savunmaya doğru bir adım\" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da iki bölgeyle ilişki kurmak için çalışmaya hazır olunduğu ve yerel yönetimlerin bağımsızlığının tanınabileceği bildirildi. Çin<br><br>Savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer aldığına dair açıklamalar yapan Çin, yaşananlardan ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Çin, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, 'Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Pekin, diplomasiden uzaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor. Hindistan<br><br>Rusya ile ABD arasında uzun süredir 'denge' politikası güden ve Moskova'ya yakınlığı nedeniyle Washington'da zaman zaman eleştirilen Hindistan da 26 Şubat tarihli BMGK toplantısında, Rusya'nın aleyhine oy vermeyerek çekimser kaldı. İran<br><br>Tahran ile Moskova'nın yakın ilişkileri uzun süredir biliniyor. İran ile Rusya, dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyor. Tahran yönetimi, Ukrayna işgali konusunda doğrudan taraf tutan bir açıklamada bulunmasa da sürecin Batı tarafından bu duruma getirildiğini belirten çıkışlar yapıyor. Ancak Tahran'dan, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik açıktan bir destek gelmiş değil. Birleşik Arap Emirlikleri<br><br>Birleşik Arap Emirlikleri, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Washington'ın Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden görülen BAE'nin çekimser kalması, Batı'da tepkilere neden oldu. Keza, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, işgalin başlamasından bir gün önce telefonda görüşmüştü. Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı. Öte yandan Abu Dabi yönetiminden, Moskova'ya Ukrayna savaşı ile ilgili herhangi bir destek verilmiş değil. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek veren ülkeler Rusya Ukrayna'ya yönelik işgaline devam ediyor. Rusya'ya karşı özellikle Batılı ülkeler tarafından ağır yaptırımlar açıklanırken, 9 ülke ise işgali haklı bulduklarını ve desteklerini açık ya da dolaylı bir şekilde ortaya koydu.

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KİEV DÜŞERSE TAHLİYE PLANI HAZIR

Zelensky’nin bu süreçte ABD’li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelensky'i ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.

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