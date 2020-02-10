Yağma ordusu

Suriye’de Esed rejiminin işkencesi altında öldürülenlere mezarda da rahat yok. İdlib çevresinde Rusya’nın havadan bombaladığı bölgelere giren ‘şebbiha’ milisleriyle İran destekli teröristlerin yaptıkları, bilinen tüm savaş kurallarını altüst edecek cinsten. İslam Halifesi Ömer bin Abdülaziz’in türbesini yakmaktan çekinmeyen bu çeteler, geçmişte kin besledikleri çeşitli isimlerin mezarlarını tahrip ediyor. Esed askerlerinden birinin cep telefonundan ele geçirilen görüntüler, yaşananların vehametini gözler önüne serdi. Halkın boşalttığı köylerde evleri tek tek yağmalayan milisler, bölgedeki camilerin minberine çıkarak silahlarıyla propaganda yapıyor. Bu şebbihaların bir sonraki durağı mezarlık oluyor.

‘YAK DA ÇIKALIM’

İdlib’deki 15 bin nüfuslu Han es-Sübl beldesinde çekilmiş görüntülerde bir grup Esed milisinin bir mezarı tahrip ederek toprağı kazdığı ve çıkardığı kafatasıyla ‘eğlendiği’ anlar yer alıyor. Mezar hırsızlarının bu melaneti icra ederken tekrarladığı cümle ise, onbinlerce kadın ve çocuğu katleden rejimin nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu gösteriyor: “Esed’den kaçanlar için toprağın altı dahi güvenli değil.” Şebbihaların, mezar taşlarına ellerine aldıkları büyük taşlarla zarar verdikleri anların yansıdığı görüntülerde, içlerinden birinin şu sözleri duyuluyor: “Bakın ben söz verdim, ‘mezarlarına geleceğim’ diye. İşte geldim. Sözümü tuttum. Mezar taşlarını yıktık. Şimdi sıra kemiklerde.” Dehşet saçan Esed güçlerine bağlı birinin fark edildiği bir başka görüntüde ise bu kişinin bir eve girmesi ve eşyaları tutuşturup burayı ateşe vermeye çalışması yer alıyor. Görüntüye kaydeden kişinin ise “Ordu burayı (zaten) yağmaladı. Yak da çıkalım” dediği duyuluyor.