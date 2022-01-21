Dünya Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400den fazla zeytin ağacını söktü
ORTADOĞU

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400’den fazla zeytin ağacını söktü

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kenti kırsalında Filistinlilere ait 400’den fazla zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400’den fazla zeytin ağacını söktü
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400’den fazla zeytin ağacını söktü.

Ağaçları zarar gören Filistinli çiftçilerden Gazi Antari, yaptığı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr Şeref köyü kırsalında kendisine ait zeytin ağaçlarına zarar verdiğini belirtti.

Antari, saldırganların köyün yakınındaki Shavei Shomron Yahudi yerleşim birimi sakini olduklarına ve 350 zeytin ağacını söktüklerine vurgu yaparak, yerleşimcilerin daha önce de mülklerine saldırdıklarını aktardı.

Öte yandan Batı Şeria’daki Selfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin de Selfit'e bağlı Bediya beldesi ile Yasuf köyü kırsalında Filistinlilere ait 90 zeytin ağacını söktükleri belirtildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.

İşgalci İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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