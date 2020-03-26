Yaşlılarımızı unutmuyoruz : Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında

Salgın nedeniyle evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ ekiplerince karşılanıyor. Valiler de vatandaşları telefonla arayarak hal hatır soruyor. Kırklareli Valisi Osman, hasta ve yaşlılara tek tek telefonla ulaşıyor, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları hakkında da memnuniyetleri değerlendiriyor. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Bilgin, onların isteklerinin de kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum yetililerine talimat veriyor. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla internet üzerinden görüntülü konuşarak, hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Vefa Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Vali Sezer, burada Skype bağlantısıyla evlerinde bulunan bazı vatandaşlarla görüntülü konuştu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihtiyaçları karşılanan yaşlılarla görüntülü konuştu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanan yaşlılarla görüntülü telefon görüşmesi yaptı. Akbıyık, ekiplerce ihtiyaçları karşılanan Abdurrahman Taş (71), şehit güvenlik korucusu eşi Gürciye Keskin (60), Ali Demir (66), Şemdinli ilçesinde şehit güvenlik korucusu babası Şükrü Nurçin (72), Çukurca ilçesinde Nurullah Ertunç (70) ve Fatma Taş (85) ile Yüksekova’da şehit eşi Feride Genç’le (54) telefonla görüntülü görüştü. Akbıyık, vatandaşlara bir telefon kadar yakınlarında olduklarını vurguladı.