Yemen'de 5 yaş altı her 2 çocuktan biri açlıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Peter Hawkins, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Yemen'de 10 yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın trajik bir dönüm noktasına ulaştığını kaydeden Hawkins, bu çatışmanın çocukların geleceğini çaldığını ve bir nesli hayatta kalmak için savaşmak zorunda bıraktığını belirtti. Hawkins, Yemen'de artan açlık ve diğer krizlere işaret ederek "5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor. Bunlar arasında 537 binden fazlası şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bu durum acı verici, yaşamı tehdit edici ve tamamen önlenebilir. Yetersiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatır, büyümeyi engeller ve çocukların potansiyellerini elinden alır. Yemen'de bu sadece bir sağlık krizi değil, binlercesi için ölüm cezası anlamına geliyor." dedi. Ülkedeki 1,4 milyon hamile ve emziren kadının yetersiz beslenmesinin de endişe verici olduğunu vurgulayan Hawkins, bunun etkisinin nesiller boyu hissedileceğini kaydetti.