Yemen ve Pakistan'a yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yılki Ramazan yardımlarıyla da dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüleri kurmayı hedefliyor. "Kardeşini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla 81 ülke ve 417 bölgeye yardım götürecek TDV, Pakistan'ın 22 şehrinde, görevli ve gönüllüleriyle 13 bin 500 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Ayrıca Pakistan'da kurulan iyilik sofralarıyla 7 bin kişiye iftar verilecek. Ramazan’da yetim çocukları da unutmayan TDV, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet dağıtacak. Ramazan ayında Yemen'de yardım faaliyetleri yürüten TDV, Marib, Hadramut, Aden, Taiz, Abyan ve Mahra gibi savaşın olumsuz etkisi altında kalan kentlerdeki ihtiyaç sahibi ailelere umut oluyor. Ramazan ayı boyunca sürecek gıda ve kıyafet yardımlarından 7 bin 750 ailenin faydalanması hedefleniyor.