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Yemen'de Türk gemisine şarapnel isabet etti: Dışişlerinden ilk açıklama

Yemen'de Türk gemisine şarapnel isabet etti: Dışişlerinden ilk açıklama

16:5619/04/2025, Cumartesi
DHA
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Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nca ABD tarafından Yemen'de bir limana düzenlenen saldırıda Türk firmasına ait yakıt gemisine şarapnel isabet ettiği, konuyla ilgili gerekli girişimlere başlandığı bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; ABD tarafından 17 Nisan akşamı Yemen'in Hutilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlenen saldırıda, bir Türk firmasının işletmecisi olduğu yakıt gemisine şarapnel parçaları isabet etti.


Gemide ciddi hasar oluşmazken; saldırının ardından limandan ayrılmak isteyen gemiye, limanı kontrol eden grup tarafından izin verilmedi.


Durumun öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği'nce gerekli girişimlere başlandı. Gemide bulunan 26 kişilik mürettebattan kaptan dahil 4'ünün Türk vatandaşı, diğer 22 personelin Hindistan vatandaşı olduğu, mürettebatın tamamının durumlarının iyi olduğu bildirildi.





#Yemen
#Dışişleri Bakanlığı
#Türk Gemisi
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