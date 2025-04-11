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Rusya eski dışişleri bakanını 'yabancı ajan' ilan etti

Rusya eski dışişleri bakanını 'yabancı ajan' ilan etti

18:5711/04/2025, Cuma
AA
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Yabancı ajan ilan edilen Rusya'nun eski Dışişleri Bakanı Kozırev.
Yabancı ajan ilan edilen Rusya'nun eski Dışişleri Bakanı Kozırev.

Rusya eski Dışişleri Bakanı Andrey Kozırev, Rus yetkililer ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı iddiasıyla, ülkesinde "yabancı ajan" listesine dahil edildi.

Rusya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kozırev'in, Rus yetkililerinin aldığı kararlar ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyona" karşı çıktığı belirtildi.

Eski bakanı 'yabancı ajan' ilan etti

Açıklamada, bu sebeple Kozırev'in ülkedeki yabancı ajan listesine dahil edildiği kaydedildi.

Andrey Kozırev, eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde 1990-1996 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.




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