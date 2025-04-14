Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşıyla 'nükleer müzakereleri' görüştü

​Nisan 2025'te Umman'ın başkenti Maskat'ta, İran ve ABD arasında dolaylı nükleer görüşmeler gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD'li temsilci Steve Witkoff'un katıldığı bu görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi'nin arabuluculuğunda yapıldı. Görüşmelerde, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve 2015'teki nükleer anlaşmanın bazı unsurlarının yeniden canlandırılması hedeflendi. İran, nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu savunurken, ABD bu programın silahlanmaya dönüşmesini engellemeye çalışıyor. İlk tur görüşmeler olumlu geçti ve 19 Nisan'da devam edilmesi planlandı. Ancak, bölgedeki özel koşullar nedeniyle İran, görüşmeleri askıya aldığını duyurdu.