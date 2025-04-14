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Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşıyla 'nükleer müzakereleri' görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşıyla 'nükleer müzakereleri' görüştü

19:0014/04/2025, Pazartesi
AA
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. İki bakan, Umman'da İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

'Nükleer müzakereleri' görüştüler

Görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin geçen hafta Umman'da yapılan müzakereler ele alındı.

İran ile ABD, Umman'da neyi konuştu?

​Nisan 2025'te Umman'ın başkenti Maskat'ta, İran ve ABD arasında dolaylı nükleer görüşmeler gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD'li temsilci Steve Witkoff'un katıldığı bu görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi'nin arabuluculuğunda yapıldı. Görüşmelerde, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve 2015'teki nükleer anlaşmanın bazı unsurlarının yeniden canlandırılması hedeflendi. İran, nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu savunurken, ABD bu programın silahlanmaya dönüşmesini engellemeye çalışıyor. İlk tur görüşmeler olumlu geçti ve 19 Nisan'da devam edilmesi planlandı. Ancak, bölgedeki özel koşullar nedeniyle İran, görüşmeleri askıya aldığını duyurdu.



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