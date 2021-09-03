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Yeni Zelanda’da terör saldırısı: 3’ü ağır 6 yaralı

Yeni Zelanda’da bıçaklı terör saldırısında 3’ü ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Başbakan Jacinda Ardern olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Yeni Zelanda’da terör saldırısı: 3’ü ağır 6 yaralı
Yeni Zelanda’da süpermarkette bıçaklı saldırı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi.

Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3’ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu bildirdi.

Ardern, teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

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