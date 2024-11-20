Yerleşimci terörist Gazze'nin kuzeyinde

Gazze’de bir senedir soykırım yapan terör devleti İsrail, kısa vadede kıyı şeridinin kuzeyini ilhak etmeyi planlarken, Yahudi yerleşimci teröristlerin lideri Daniella Weiss, Gazze’nin kuzeyine geçtiği ortaya çıktı. İşgal altındaki Batı Şeria’da yerleşimci terörünü organize eden Weiss, yerleşim birimleri kurabileceği yerleri görmek için Gazze’nin kuzeyine ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Cumartesi günü İsrail merkezli Kanal 13'e verdiği röportajda Weiss, Filistin topraklarında yerleşim yerleri kurmak için 740 ailenin desteğine sahip olduğunu belirtti. Desteğin kısa vadede artmasını umduğunu dile getiren Weiss, 1 ila 2 milyon İsraillinin bölgeye yerleşmek için kendilerine başvurmasını beklediklerini açıkladı.





40 RÖMORK HAZIRDA BEKLİYOR

Röportajında skandal ifadeler kullanan Weiss, “Dün Gazze sınırına yakın geçici bir bölgede tur attık. Belirlediğimiz bir noktaya, Gazze'ye taşıyacağımız 40 römorku yerleştirdik" dedi. 7 Ekim'den sonra Gazze'ye girip girmediği sorusuna ise Weiss, "Gerçek şu ki, hâlâ inşaat faaliyetleri açısından değerlendirmek için birkaç adım uzağız, ama evet, sahadaydım" dedi.





NETANYAHU’YU DA İKNA EDECEĞİZ

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kuzeydeki vilayetlerde yerleşim birimleri kurulmasına karşı çıkıp çıkmayacağı sorulduğunda Weiss, "Eğer gerçekçi değilse, gerçekçi hale getireceğiz. Burada, Judea ve Samaria (Batı Şeria) yerleşimlerinde ne yaptık? Gerçekçi olmayanı gerçekçi hale getirdik. Orada da aynısını yapacağız. 55 yıldır (Batı Şeria'yı) yerleştirmede biriktirdiğimiz tecrübemiz var" dedi.





İSRAİL ORDUSU YALANLAMADI

Weiss, Gazze’nin neresinde bulunduğu sorusunu yanıtlamaktan kaçınsa da “Netzarim Koridoru en çok hedeflediğimiz yer" dedi. İsrail ordusu, Weiss’in Gazze’ye girişini raporlamadıklarını duyurdu. Weiss’in girişinin yalanlamadığı açıklamada Weiss’in standart kanallar aracılığı ile kıyı şeridine giriş yapmadığı belirtildi.





İLHAK MİTİNGİ DÜZENLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Netanyahu’nun çağrısıyla düzenlenen Gazze’yi ilhak mitingini organize eden Weiss, burada yaptığı konuşmada, “Gazze nüfusu, Gazze’de bulunma hakkını 7 Ekim’de kaybetti. Şimdi Gazze’deki nüfusun başka ülkelere gitmesini teşvik ediyoruz. Basına da söyleyebilirim, Gazze’den başka ülkelere gitmek isteyenleri teşvik etmek için para yatırımı yapıyoruz” demişti.





Kuzeyi işgal etmeliyiz

İsrail’in aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, rehineleri geri getirmek için “Gazze’nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini” belirterek, “Hamas’a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze’nin topraklarının üçte birine mal olacağını söylemeliyiz” dedi. Filistin ile ilgili şoke edici ifadeler kullanan Smortrich, "Savaşı sona erdirmek için Hamas ile bir anlaşmaya varmak, teslim olmak ve yenilgiyi kabul etmek anlamına gelir" şeklinde konuştu.





İşgalcinin yeni piyonu yağmacılar

Gazze’de soykırım yapan İsrail, uyguladığı tam abluka ile Filistinlilere karşı gıdayı ve suyu silah olarak kullanıyor. Kıyı şeridine yardım kamyonlarının girişine büyük oranda izin verilmezken, işgalci güç, yağmacıların TIR’ları talan etmesine göz yumuyor. Kimliği belirsiz kişiler, Kerem Ebu Salim sınır kapısında yardım TIR’larının önünü kesiyor ve yağmalıyor. The Washington Post’un Birleşmiş Milletler raporuna dayandırdığı haberine göre, yağmacılar işgalci güç İsrail’in devriye attığı bölgelerde çete üssü kurdu. Rapora göre, Kerem Ebu Salim kapısından BM gıda yardımı taşıyan 109 kamyondan 98'i, silahlı gruplar tarafından yağmalandı.











