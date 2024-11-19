İsrail Suriye’de sessizce ilerliyor

İşgalci İsrail ordusunun Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında zırhlı araçlarla girerek tampon bölge oluşturmaya başladığı iddiaları, iki aydır dillendirilse de buna dair görüntüler paylaşılamadı. Katar merkezli El-Cezire Televizyonu ise İsrail ordusunun ilerleyişini görüntülemek için bölgeye ekip gönderdi. El-Cezire muhabirleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytira iline bağlı sınır köyleri Kovdana ve Hadr yakınlarında, işgal güçlerine ait zırhlı araçları ve kurulan yeni sınır tellerini görüntüledi. İsrail ordusuna bağlı tankların, sınırı geçerek Tina ila Hadr köyleri arasında 200 metrelik bir mesafede faaliyet gösterdiğini ifade eden kanal muhabirleri, bölgedeki yerel halkla da konuştu. İsrail ordusuna bağlı güçlerin, bölgedeki ziraat alanlarını tahrip ederek tankların ilerleyişini kolaylaştırdığını belirten yerel halktan Muhammed adlı bir Suriyeli, "Ailemize ve komşu ailelere ait sınıra yakın 300 dönümlük ziraat alanımızı tahrip ve işgal ettiler. Çobanları da bölgeden uzaklaştırarak mera arazilerini kurutuyorlar. Bu yüzden birçok aile ekonomik girdilerini kaybediyor" dedi.