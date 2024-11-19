Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail Suriye’de sessizce ilerliyor

İsrail Suriye’de sessizce ilerliyor

04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

El-Cezire televizyonu, İsrail’in, Suriye’nin güneyindeki Kuneytira iline bağlı sınır köyleri Kovdana ve Hadr yakınlarındaki zırhlı araçlarını ve çekilen yeni sınır tellerini görüntüledi. İsrail’in Golan Tepeleri’nin Suriye tarafında tampon bölge oluşturmaya başladığı iddiaları iki aydır dillendirilse de buna dair görüntüler ilk kez yayınlanmış oldu. Esed yönetimi İsrail’in ilerleyişine sessiz kalmayı tercih ediyor.

İşgalci İsrail ordusunun Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında zırhlı araçlarla girerek tampon bölge oluşturmaya başladığı iddiaları, iki aydır dillendirilse de buna dair görüntüler paylaşılamadı. Katar merkezli El-Cezire Televizyonu ise İsrail ordusunun ilerleyişini görüntülemek için bölgeye ekip gönderdi. El-Cezire muhabirleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytira iline bağlı sınır köyleri Kovdana ve Hadr yakınlarında, işgal güçlerine ait zırhlı araçları ve kurulan yeni sınır tellerini görüntüledi. İsrail ordusuna bağlı tankların, sınırı geçerek Tina ila Hadr köyleri arasında 200 metrelik bir mesafede faaliyet gösterdiğini ifade eden kanal muhabirleri, bölgedeki yerel halkla da konuştu. İsrail ordusuna bağlı güçlerin, bölgedeki ziraat alanlarını tahrip ederek tankların ilerleyişini kolaylaştırdığını belirten yerel halktan Muhammed adlı bir Suriyeli, "Ailemize ve komşu ailelere ait sınıra yakın 300 dönümlük ziraat alanımızı tahrip ve işgal ettiler. Çobanları da bölgeden uzaklaştırarak mera arazilerini kurutuyorlar. Bu yüzden birçok aile ekonomik girdilerini kaybediyor" dedi.


REJİM BÖLGEYE YAKLAŞANI TUTUKLUYOR

İsrail ordusunun Suriye topraklarında ilerleyişe geçtiği iddialarına karşı yalnızca alt düzeydeki birkaç Baas Partisi yetkilisinin açıklamalarıyla yetinen Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ise olanların duyulmasını engelliyor. Gelişmeleri takip etmek üzere Kuneytira'daki sınır bölgesine gelen El-Cezire muhabirlerine konuşan yerel halktan Ömer Muhammed adındaki bir Suriyeli, bölge halkının bir yandan Esed rejimi kuvvetleri, diğer yandan İsrail ordusunun baskısı altında olduğunu söyleyerek, "Yerel halktan bölgeye girmek isteyen herkes rejime bağlı kuvvetler tarafından tutuklanma tehlikesini göze almak zorunda. Rejim, hiç kimseyi bölgeye yaklaştırmıyor" ifadelerini kullandı. Rejim güçlerinin bölgede elinde kamera olan herkesi yakaladığını belirten Muhammed, "Olaylara yalnızca 3 kilometre uzaklıktayız ama hiçbir şeyi takip ettirmiyorlar. Burada yürümeye bile cesaret edemiyoruz nasıl fotoğraf çekelim" dedi.


Golan'da yerleşimci sayısı artıyor

  • Golan Tepeleri'nin İsrail işgali altındaki bölgelerinde yaşayan yerel halk, İsrail'in son dönemde bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını artırdığını ifade etti. Yerel halktan Ebu İsa, El-Cezire'ye yaptığı açıklamada, özellikle Mecdel Şems, Ketsrim, Ayn Zifan ve Ramat Magşimim gibi köy ve kasabalarda son dönemde Yahudi yerleşimcilerin görülmemiş sayıda arttığını söyledi. Ebu İsa, İsrail'in bu bölgelerde yerleşimcilerin kalıcı olması için iş imkanları ve tarım faaliyetleri yapmaları için alanlar da sunduğunu sözlerin ekledi.



#israil
#suriye
#katliam
#orta doğu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı 2025 ocak maaş tablosu netleşiyor: 20, 25, 30, 35, 40 oranında zam gelirse yeni asgari ücret…