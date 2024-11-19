AB günah çıkaramadı: 'İsrail ile diyalog kesilsin' talebi yine askıda kaldı

"Gazze'de kıyamet gibi bir durum var. Kayıpların yüzde 70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Lübnan'da 100 bin ev yıkıldı, Gazze'de ise şeridin bir ucundan diğer ucuna 2 milyon insan yerinden edildi. Gazze'deki kayıplarda en sık rastlanan yaş 5'tir. Bu, çocuklara karşı bir savaştır."